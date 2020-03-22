Оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружен коронавирус

Пласидо Доминго отметил, что он и его семья находились в добром здравии, но в какой-то момент у него появился кашель и поднялась температура. Певец решил пройти тест на коронавирус, который оказался положительным. «Я прошу вас всех быть предельно осторожными, соблюдать основные правила, такие как частое мытье рук, держаться на расстоянии не менее двух метров от других, делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса», — добавил он.





Певец призвал всех оставаться дома и следовать указаниям правительств, чтобы «оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все человеческое общество». «Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, чтобы как можно скорее вернуться к нашей обычной повседневной жизни», — резюмировал тенор.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По данным утро 22 марта в мире зарегистрировано 307 280 случаев заражения новым типом патогена. За сутки количество инфицированных увеличилось на 31 846 человек. Жертвами инфекции стали 13 049 человек (1650), выздоровели 92 378 (4122). По числу заболевших продолжает лидировать Китай, где с начала эпидемии зафиксировано более 81 тысячи случаев заражения и 3264 умерших. На втором месте находится Италия – 53 578 заболевших и 4825 скончавшихся. Следом идут США (26 747 и 340), Испания (25 496 и 1381), Германия (22 364 и 84).





В России за последние сутки выявлен 61 новый случай заражения SARS-CoV-2. Общее число заболевших коронавирусной инфекций в стране достигло 367 человек. В оперштабе по мониторингу за ситуацией с COVID-19 отметили, что за последние 14 дней инфицированные ездили за рубеж и посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.