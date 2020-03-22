В США планируют направить на спасение экономики четыре триллиона долларов

Власти США планируют направить на спасение экономики страны из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 до четырех триллионов долларов. Об заявил министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, Конгресс разрабатывает законопроект, который позволит Федеральной резервной системе (ФРС, аналог Центробанка) предпринять дополнительные меры по наполнению финансовой системы ликвидностью, что поможет большому количеству компаний пережить следующие 90-120 дней.





«Нам нужно сейчас вложить деньги в экономику. Если мы это сделаем, я полагаю, что мы сможем стабилизировать экономику», — цитирует агентство главу Минфина США.





Мнучин уточнил, что разрабатываемый Конгрессом законопроект об оказании экономической помощи будет включать в себя единовременную выплату семьям в размере трех тысяч долларов. «Семья из четырех человек получит чек в среднем на три тысячи долларов. Это поможет им продержаться», — сказал он. Среди других мер поддержки министр назвал предоставление бизнесу кредитов на выгодных условиях, а также выплату увеличенных пособий по безработице для «тех, кто лишился работы из-за коронавируса».





В администрации президента США Дональда Трампа надеются провести голосование по проекту 23 марта, отметил министр. Он также добавил, что если вспышка эпидемии COVID-19 не утихнет в течение 10-12 недель, то будут предприняты дальнейшие шаги по поддержке экономики.





Глава Минфина преуменьшил вопрос о возможной рецессии, назвав его «техническим», который не был «ужасно актуален» в нынешней ситуации, поскольку правительство фактически закрыло большую часть экономики, чтобы замедлить распространение вируса. «Когда люди сосредотачиваются на рецессии, то это обычно происходит из-за длительной экономической ситуации», — сказал Мнучин и добавил, что сегодня сложилась «уникальная ситуация», с которой стране раньше не приходилось сталкиваться.