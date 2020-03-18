Глава Минфина США считает, что урон экономике от COVID-19 превзойдет кризис 2008 года

Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Сенате. По его словам, такое заявление глава Минфина сделал на встрече с сенаторами-республиканцами, призывая их принять меры по стимулированию экономики страны на сумму в один триллион долларов.





На том же заседании Мнучин предупредил сенаторов от Республиканской партии, что без стимулирующих экономических мер пандемия коронавируса может привести к росту безработицы в США до 20%. По мнению министра, потерять работу могут более 32 миллионов американцев и это будет самым высоким уровнем после Великой депрессии.





«Во время сегодняшней встречи с республиканцами Сената министр Мнучин использовал несколько математических примеров в иллюстративных целях, но он никогда не предполагал, что это будет так», — прокомментировала телеканалу заявление главы Минфина пресс-секретарь ведомства Моника Кроули.

17 марта Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по стимулированию экономики США в условиях пандемии COVID-19 на сумму в один триллион долларов. «Это большая цифра и это очень уникальная ситуация в экономике», — сказал министр, комментируя предложение Минфина.





Ранее американские СМИ сообщили, что в Белом доме разрабатывается пакет стимулирующих мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Предполагается, что на преодоление последствий для экономики США будет выделено до 1,2 триллиона долларов. При этом Минфин предлагает распределить 250 миллиардов долларов в виде прямых денежных перечислений американцам.