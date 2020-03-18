Глава Минфина США считает, что урон экономике от COVID-19 превзойдет кризис 2008 года

Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Сенате. По его словам, такое заявление глава Минфина сделал на встрече с сенаторами-республиканцами, призывая их принять меры по стимулированию экономики страны на сумму в один триллион долларов.
На том же заседании Мнучин предупредил сенаторов от Республиканской партии, что без стимулирующих экономических мер пандемия коронавируса может привести к росту безработицы в США до 20%. По мнению министра, потерять работу могут более 32 миллионов американцев и это будет самым высоким уровнем после Великой депрессии.
«Во время сегодняшней встречи с республиканцами Сената министр Мнучин использовал несколько математических примеров в иллюстративных целях, но он никогда не предполагал, что это будет так», — прокомментировала телеканалу заявление главы Минфина пресс-секретарь ведомства Моника Кроули.
17 марта Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по стимулированию экономики США в условиях пандемии COVID-19 на сумму в один триллион долларов. «Это большая цифра и это очень уникальная ситуация в экономике», — сказал министр, комментируя предложение Минфина.
Ранее американские СМИ сообщили, что в Белом доме разрабатывается пакет стимулирующих мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Предполагается, что на преодоление последствий для экономики США будет выделено до 1,2 триллиона долларов. При этом Минфин предлагает распределить 250 миллиардов долларов в виде прямых денежных перечислений американцам.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 17 марта, общее число инфицированных превысило 194 тысячи человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 7882, выздоровели 81 102 пациента. В России число заболевших COVID-19 возросло за сутки до 114 человек.
17 марта заразившиеся коронавирусом были выявлены в Западной Вирджинии - последнем из американских штатов, где до этого не было зафиксировано инфицированных SARS-CoV-2. По данным университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано свыше пяти тысяч случаев заражения новым типом патогена. Его жертвами стали не менее 100 американцев.