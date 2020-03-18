Эксперты ВШЭ оценили сложность языка российских законов

Эксперты Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили сложность языка, которым написаны российские законы. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Авторы пришли к выводу, что язык законов с каждым годом усложняется и стал в десять раз сложнее литературного русского.





Среди основных недостатков языка законов исследователи называют его пассивность, то есть отсутствие глаголов. Эксперты ВШЭ также указывают на увеличение многословности законодательных текстов, которые стали длиннее в 2,5 раза по сравнению с 1991 годом. Ученые также критикуют тексты законов за отсутствие в них сокращений для громоздких понятий, состоящих из восьми и более слов. «В законах почти никогда не используются таблицы, и даже математические формулы описываются словами», — отмечает издание.





В ходе исследования специалисты ВШЭ проанализировали тексты 592 законов и разработали «Индекс синтаксической сложности нормативно-правовых актов» (ИСЗ). Он рассчитывался по семи параметрам: доля глаголов от общего числа слов, отношение количества зависимых от существительного слов к количеству существительных, а также количество слов между двумя зависимыми словами, в одном абзаце и в одном предложении. Также учитывалось количество причастных оборотов и предикативных ядер (подлежащее плюс сказуемое) на одно предложение.





По этим параметрам эксперты сравнили тексты российских законов с рядом произведений художественной литературы и пришли к выводу, что язык российского законодателя в среднем вдесятеро сложнее литературного русского. «Законы написаны таким образом, что трудночитаемы даже для практикующих юристов», — сказал замдиректора ВШЭ Сергей Плаксин и добавил, что простые граждане не могут разобраться в законодательных текстах.





В начале марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил кабмину к 15 сентября подготовить и внести в Госдуму законопроект о контроле за соблюдением госслужащими и гражданами правил русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Глава государства также поручил до 15 июня создать при правительстве РФ комиссию по русскому языку для проведения экспертизы словарей.