В Хакасии при попытке побега погиб пациент психоневрологического интерната

В Хакасии два пациента Туимского психоневрологического интерната попытались сбежать, сообщает пресс-служба правительства республики. В результате один из беглецов погиб, второй – сломал ногу. Установлено, что погибший девять раз пытался совершить побег из медучреждения.





«Накануне два недееспособных постоянно проживающих в этом социально-медицинском учреждении человека ночью предприняли попытку самовольно оставить интернат. В результате один погиб, второй получил травму», - говорится в сообщении пресс-службы.





Министерство труда Хакасии проводит служебную проверку по факту гибели пациента психоневрологического интерната, уточнили в республиканском правительстве.





По данным агентства «Интерфакс», пациенты пытались сбежать из медучреждения через окно на третьем этаже. Мужчины сломали решетку и выпрыгнули на улицу. Погибший, утверждает издание, девять раз пытался совершить побег из интернета. У второго пациента это была первая попытка, во время которой он сломал ногу.