Названа официальная причина смерти Эдуарда Лимонова

Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стала онкология. Об этом сообщила пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия». Прощание с основателем и лидером политической силы будет закрыто для прессы и общественности.
«Официальная причина смерти – онкология», - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте «Другой России».
В партии добавили, что похороны Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрыты для широкой общественности и СМИ. «Таким было его последнее желание», — уточнили в пресс-службе.
Писатель и политик Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) ушел из жизни 17 марта в возрасте 77 лет. Журналист Сергей Шаргунов сообщил, что основатель и лидер «Другой России» умер в одной из больниц Москвы. По данным ряда СМИ, Лимонов был госпитализирован 15 марта и скончался от осложнений после операции. Сам политик пожаловался на плохое самочувствие в октябре 2019 года. В своем блоге в LiveJournal он написал, что ему было «трудно говорить и жевать пищу».