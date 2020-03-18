Названа официальная причина смерти Эдуарда Лимонова

Писатель и политик Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) ушел из жизни 17 марта в возрасте 77 лет. Журналист Сергей Шаргунов сообщил, что основатель и лидер «Другой России» умер в одной из больниц Москвы. По данным ряда СМИ, Лимонов был госпитализирован 15 марта и скончался от осложнений после операции. Сам политик пожаловался на плохое самочувствие в октябре 2019 года. В своем блоге в LiveJournal он написал, что ему было «трудно говорить и жевать пищу».