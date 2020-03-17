Несгибаемая, мощная фигура: Удальцов заявил, что политика осиротела без Лимонова

Писатель и политик Эдуард Лимонов, скончавшийся в возрасте 77 лет, был выдающейся фигурой, колоритным автором, несгибаемым революционером и бескомпромиссным человеком. Об этом в беседе с Daily Storm сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который часто общался с Лимоновым. Он добавил, что таких легендарных людей будет очень не хватать. Смерть Лимонова, который скончался от осложнений после операции, потрясла и его сторонников. В частности, его ученик и коллега-писатель, номинант премии ТЭФИ Илья Стогов заявил, что книги Лимонова повлияли на всех современных российских писателей и назвал основателя НБП* (Национал-большевистская партия*) человеком-эпохой.





«Умер абсолютно несистемный человек, сильный образ для молодежи. Многие люди пришли в политику через Лимонова. Я с ним очень много пересекался, хоть я и не состоял в его партии. Мы были с ним в союзных отношениях, часто общались и с ним, и с его сторонниками. Это была знаковая фигура для российской несистемной политики», — рассказал Удальцов.





Политик заявил, что Лимонов был «ярчайшей, бескомпромиссной личностью» и рассказал, что в 2003 году писателю предложили «гарантированно» попасть в Госдуму от КПРФ.





«Но он поставил вопрос ребром — один не пойду, лишь со своей командой. В итоге, видимо, не договорились, он на выборы не пошел. Для меня это означает, что он не ставил корыстные интересы во главу угла, что для него были важны человеческие отношения. Другой на его месте побежал бы, задрав штаны, в Госдуму избираться на старость лет, а он нет», — отметил координатор «Левого фронта».





«Это был романтик, революционер, нонконформист. Сильнейший писатель, кто-то его даже великим называет. Книги его яркие, их читали. Писатель самобытный, выдающийся, колоритный. Многие его упрекали, что книги он выстраивал вокруг собственной личности, что страдает эгоизмом, нарциссизмом. Но творческих людей в этом упрекать сложно. Со временем его, наверное, можно будет считать великим. Писал он до последнего», — добавил Удальцов.





Политик подчеркнул, что таких легендарных людей, как Лимонов, будет очень не хватать, несмотря на то, что больших политических побед, по словам Удальцова, писатель так и не добился. «Но кто добился в такие годы? По-крайней мере он был честен, не продался, был принципиален», — сказал оппозиционер.





«Он из того рода, которые всегда были против любой системы. Его взгляды были ближе к анархизму... Это была мощная фигура на современном политическом фоне. Когда уходят такие люди, мы сиротеем. Мы понимаем, что никто сейчас нас 40-50 летних, не прикроет, когда уходят подобные мощные старики», — с горечью отметил Удальцов.





По его словам, последняя их встреча состоялась в 2017 году, когда их задержали во время одной из акций и поместили в автозак. Политик сообщил, что его восхитила бодрость Лимонова, несмотря на то, что писателю было уже много лет.





«Человек был до последнего в боевом настрое. Это у молодых нечасто встретишь, а в таком возрасте практически исключение. Мы обнялись, поздоровались и он пожелал мне удачи. Больше он на акции не ходил. Человек он был несгибаемый. Многие в его возрасте бы уже книжки писали и комментарии давали. А он до последнего дня был на баррикадах», — с восхищением добавил Удальцов.





Одной из первых встреч с Лимоновым, которая запомнилась координатору «Левого фронта», состоялась в конце 1990-х годов.





«Тогда практиковались походы на Москву, которые сейчас трудно представить. Мы шли колонной из Тулы, а Лимонов со своими сторонниками шел из Петербурга. Потом мы встретились в каком-то лесу где-то в районе Бутово, возле озера. Собралось пару тысяч человек, горели костры. Лимонов выступал, что-то говорил. Мы были наивные, думали, что будет революция, когда в Москву войдем, но не получилось», — рассказал политик.





Петербургский писатель Илья Стогов, который являлся поклонником и коллегой Лимонова, не смог скрыть своего шока по поводу смерти основателя НБП. По его мнению, книги скончавшегося на 78-м году писателя воспитали всех современных авторов, а Лимонов хотел жить, как герой, и у него это получилось.





«Серьезно? Ничего себе. Не думал, что меня можно огорошить. Я помню, как в 1991 году чуть не упал с дивана, когда слушал телевизор вполуха и вдруг услышал, что умер Аркадий Натанович Стругацкий. С тех пор прошло 30 лет. Помню этот момент до секунды. Сдается мне, что эту новость я тоже буду помнить 30 лет», — сообщил Стогов.





Писатель, которого в 2001 году газета «Коммерсантъ» номинировала на звание «Человек года», сообщил, что считает Лимонова человеком-эпохой. «Ни одного современного русского писателя нет, который не вырос бы из его спущенных в «Я — Эдичка» джинсов. Все оттуда выросли. Это такая рубежная история. Но дальше уже без Эдуарда Вениаминовича», — с горечью отметил Стогов.





«Это был взрослый человек, со своим бэкграундом. То, чем он занимался последние лет 15, вряд ли кому-то было близко, включая его самого. Но он хотел прожить как герой и прожил как герой», — добавил он.





По мнению Стогова, Лимонов, несмотря на противоречивое со стороны общественности к нему отношение, оказался провидцем, а современная Россия является страной «победившего национал-большевизма».





«Он в 1995 году описал ту страну, в которой мы сейчас с вами разговариваем. Все до единого пункта его программы были выполнены. Например, он писал — давайте защищать ветеранов Прибалтики. Я думал, каких ветеранов Прибалтики? А теперь посмотрите — это стержень отечественной политики последние 10-летия», — сказал писатель.





17 марта депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что Лимонов (настоящая фамилия Савенко) умер в возрасте 77 лет. Эту информацию подтвердили на сайте основанной писателем партии «Другая Россия», уточнив, что все подробности будут представлены 18 марта. 13 марта писатель сообщил, что заключил договор на свою новую книгу «Старик путешествует».





Лимонов родился в 1943 году в городе Дзержинске Горьковской области (сейчас это Нижегородская область). В 1974 году он эмигрировал в США, затем — во Францию. В 1991 году писатель вернулся в Россию, а спустя три года вместе с философом Александром Дугиным и музыкантом Егором Летовым создал Национал-большевистскую партию.





Лимонов является автором романов «Это я — Эдичка», «История его слуги», «Иностранец в смутное время», «Дневник неудачника», повести «У нас была великая эпоха». В октябре прошлого года Эдуард Лимонов в своем блоге в LiveJournal пожаловался на плохое самочувствие. По его словам, ему было «трудно говорить и жевать пищу».





В феврале 2019 года стало известно, что московский скульптор Михаил Баскаков создал прижизненный памятник Эдуарду Лимонову: писатель изображен с тяжелой арматурой в руке. Скульптура вызывает ассоциации со знаменитым полотном Гелия Коржева «Поднимающий знамя» и каноническим изображением Георгия Победоносца. Она пришлась Лимонову по душе.





*Национал-большевистская партия — организация запрещена в России.