В России 21 регион ввел режим повышенной готовности

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России режим повышенной готовности был временно введен, как минимум, в 21 регионе России. Это Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край.





В соответствии с указами губернаторов, мэров и глав республик на территории регионов запрещено проведения массовых мероприятий (культурных, спортивных, детских, публичных и так далее).





При необходимости может быть приостановлена деятельность компаний и предприятий. Работодатели должны проводить дезинфекцию помещений и усилить входной контроль в компаниях.





Гражданам, которые прибывают на территорию регионов из-за рубежа (особенно после посещения стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией), рекомендуется передать контактную информацию о себе властям (а также о своих маршрутах за границей). При малейших признаках ОРВИ обращаться к врачам, а также перейти в двухнедельный режим самоизоляции (карантин).





В Саратовской области, помимо прочего, приостановили железнодорожное сообщение с Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Замглавы Минздрава области Станислав Шувалов заявил, что регион обеспечен в достаточном количестве медицинскими материалами и препаратами.





В Тульской области до 12 апреля действует запрет на проведение массовых мероприятий, где число участников более 1000 человек. Аналогичная мера с 18 марта будет действовать в Оренбургской области, согласно тексту указ, который подписал глава области Денис Паслер.





В Калининградской области до 30 апреля также вводятся ограничения на массовые мероприятия: в частности, если они проводятся в помещении, то число участников не должно превышать 300 человек, а на улице — 600 человек. В области под наблюдением на дому находятся 88 человек.





В Тюменской области с 18 марта до 10 апреля будет действовать запрет на массовые мероприятия, где число участников более 50 человек (аналогичная мера действует, к примеру, в Москве). Эта мера не коснется детских садов, однако губернатор области Александр Моор попросил родителей перевести детей на свободное посещение.





В Архангельской области ограничения в отношении массовых мероприятий следующие: в помещениях должно быть не более 50 человек, а на открытом воздухе - не более 100 человек. Школы переводятся на дистанционное обучение, детские сады - на свободное посещение.





В Омской области в связи с введением режима повышенной готовности власти рекомендовали не привлекать на работу иностранцев из стран группы риска (Китай, Иран, Корея, Франция и так далее). Также работодатели должны проводить измерять сотрудникам температуру и отстранять тех, у кого она повышенная. К этим людям будет на дом вызван врач.





В Севастополе детские сады, кружки и секции дополнительного образования продолжат свою работу, но персонал обязали проводить дезинфекцию помещений. Также в дошкольные учреждения дополнительно переведут школьных медсестер.





В Ивановской области запрещены массовые мероприятия с числом участников более 100 человек, а в вузах ввели онлайн-обучение. Кроме того, отдельные ограничения введены в отношения городского транспорта.





16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия. Если собрание проводятся в помещении, то число участников не должно превышать 50 человек. Также с 21 марта по 12 апреля закрываются все общеобразовательные и спортивные школы, а всем людям пожилого возраста рекомендуется оставаться дома.



