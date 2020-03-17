Путин утвердил дату общероссийского голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 22 апреля будет проведено общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Глава пресс-службы главы государства Дмитрий Песков уточнил, что несмотря на подписанный документ, дата может измениться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.





«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, предусмотренных статьей 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», — говорится в тексте указа.





Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на утвержденную дату общероссийского голосования, приоритетом «остается безопасность здоровья граждан в связи с коронавирусом».





В частности, на голосовании в бюллетене будет указан вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» В то же время сам Путин в беседе с главой ЦИК Эллой Памфиловой не исключил, что голосование будет перенесено из-за COVID-19.





«Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация [с коронавирусной инфекцией в стране] позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», — заявил российский лидер.





14 марта Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. Верхняя и нижняя палата парламента России еще 11 марта проголосовали за законопроект. Парламенты всех регионов России также поддержали закон об поправках к Конституции.





В конце января президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила главе государства провести всенародное голосование по внесению изменений в Основной закон 22 апреля.





16 марта глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что переносить дату голосования из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции правительство не планирует. Ранее, напомнил он, российский лидер дал согласие на проведение 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.