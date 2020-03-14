Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституцию страны. Подписанный главой государства документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», ранее одобренный Госдумой и Совфедом, размещен на официальном интернет-портале правовой информации 14 марта.





«После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 настоящего закона, президент Российской Федерации издает указ об официальном опубликовании Конституции Российской федерации с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу», — говорится в заключительном положении документа.





Ранее 14 марта Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании утвердил результаты рассмотрения поправок к Конституции региональными законодательными собраниями. За это решение проголосовали 164 сенатора. Накануне парламенты всех регионов России поддержали закон об изменениях Основного закона. Теперь поправки будут направлены на оценку в Конституционный суд РФ — у судей будет семь дней, чтобы рассмотреть предлагаемые изменения. Если инициатива будет признана конституционной, то 22 апреля должно состояться всероссийское голосование, на котором россияне смогут заявить, поддерживают они или нет изменения.





20 января 2020 года Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила президенту России провести всенародное голосование по внесению изменений в Основной закон 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы. Верхняя и нижняя палата парламента России 11 марта одобрили законопроект президента.