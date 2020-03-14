РПЦ отказалась отменять богослужения на фоне распространения коронавируса

Русская православная церковь (РПЦ) не откажется от совершения литургии даже в случае расширения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, РПЦ будет принимать решения о защите прихожан от заражения новым типом вируса в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от степени его распространения.





«Мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», - сказал Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».





Митрополит подчеркнул, что РПЦ будет рассматривать вопрос о том, кто будет посещать службы, как люди должны себя на них вести и как их защитить от вирусной инфекции, в каждом конкретном случае в зависимости от ее распространения. При этом священнослужитель подчеркнул, что будут учитываться рекомендации властей и медиков. «Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов», - добавил он.





Священный синод РПЦ 11 марта призвал приходы и монастыри к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. В частности, священнослужители, которые несут службу в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой, должны пользоваться одноразовыми стаканчиками для причастия и дезинфицировать кивоты (особых шкафчиков для икон) после прихожан.





На территории России 14 марта было зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевание подтвердили у двух жителей Кемеровской области. Общее число заразившихся в РФ составило 47 человек. Из-за угрозы распространения коронавируса нового типа российские власти приняли решение временно ограничить авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Эти меры не затрагивают рейсы из Москвы в столицы европейских стран.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типа коронавируса. По состоянию на 14 марта, общее число заболевших превысило 145 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5429, выздоровели 71 694 пациента. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где фиксируется быстрый рост числа заболевших. На Апеннинах за последние сутки от коронавируса погибли 250 человек, заразились 2,5 тысячи. Сейчас там 17 660 заболевших, 1266 умерших и всего 1439 выздоровевших.