В Кемерово у двух россиян обнаружили коронавирус

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у двух жителей Кемеровской области, сообщила пресс-служба региональной администрации. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке. В регионе все медучреждения приведены в режим готовности.





«Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают все необходимое лечение», — говорится в сообщении пресс-службы.





В администрации Кузбасса также отметили, что еще один человек с подозрением на коронавирус находится в больнице Новокузнецка. «Его диагноз уточняется», — добавили в пресс-службе.





В регионе все медучреждения приведены в состояние готовности. В частности, отметили в межведомственном штабе области, разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. «Пассажиры международных рейсов, прилетающие в аэропорт Кемерово имени Леонова, проходят бесконтактное измерение температуры», - говорится в сообщении.





13 марта в администрация правительства Кузбасса сообщила о госпитализации двух жителей области с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией нового типа. Пациенты помещены под медицинское наблюдение для установления диагноза после дополнительных анализов.





На территории России 13 марта было зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме пяти случаев Москве зафиксированы три случая в Санкт-Петербурге и по одному случаю в Ленинградской, Московской областях и Пермском крае. Общее число заразившихся в России составляло 45 человек. Из-за угрозы распространения коронавируса нового типа российские власти приняли решение временно ограничить авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Эти меры не затрагивают рейсы из Москвы в столицы европейских стран.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типа коронавируса. По состоянию на 14 марта, общее число заболевших превысило 145 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5429, выздоровели 71 694 пациента. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где фиксируется быстрый рост числа заболевших. На Апеннинах за последние сутки от коронавируса погибли 250 человек, заразились 2,5 тысячи. Сейчас там 17 660 заболевших, 1266 умерших и всего 1439 выздоровевших.