Силуанов оценил потери российского бюджета от низких цен на нефть

По словам главы Минфина, из этих двух триллионов рублей, по сравнению с предыдущим планом, значительная их часть направлялась бы на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако при цене на нефть ниже цены отсечения ФНБ пополняться не будет.





«Если мы в этом [2020] году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП — по нашим оценкам, это будет 0,9% ВВП», — добавил он и подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены и средства для этого есть.





Силуанов также отметил, что правительство рассчитывает потратить 600 миллиардов рублей из ФНБ, в том числе на реализацию послания президента РФ Владимира Путина и на покупку акций Сбербанка у Банка России. «Хочу сказать, что у нас достаточно будет ресурсов Фонда национального благосостояния, чтобы и приобрести этот актив [Сбербанк], и профинансировать в текущем году все те дополнительные обязательства, которые возникают в связи с реализацией послания», — сказал министр.





Он также отметил, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции в мире оказывает на экономику России гораздо большее влияние, чем падение нефтяных котировок. «Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше [чем падение цен на нефть] влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей: таких как перевозчики, туризм, торговля. И это меры гораздо сильнее влияют на динамику экономического развития, и правительство РФ сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», — уточнил Силуанов.