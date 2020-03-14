Силуанов оценил потери российского бюджета от низких цен на нефть

Сокращение доходов российского бюджета от низких цен на нефть составит два триллиона рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, при текущих нефтяных котировках дефицит ожидается на уровне 0,9% валового внутреннего продукта (ВВП), а инфляция будет варьироваться в пределах целевого показателя в 4%. При этом министр отметил, что распространение коронавирусной инфекции оказывает большее влияние на экономику России, чем мировое падение цен на энергоносители.
«Что касается доходов [российского бюджета], они могут сократиться. По нашим оценкам, при действующих ценах на нефть нефтегазовые доходы сократятся на около двух триллионов рублей», — сказал Силуанов в ходе своего выступления в Совете Федерации.
По словам главы Минфина, из этих двух триллионов рублей, по сравнению с предыдущим планом, значительная их часть направлялась бы на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако при цене на нефть ниже цены отсечения ФНБ пополняться не будет.
«Если мы в этом [2020] году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП — по нашим оценкам, это будет 0,9% ВВП», — добавил он и подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены и средства для этого есть.
Силуанов также отметил, что правительство рассчитывает потратить 600 миллиардов рублей из ФНБ, в том числе на реализацию послания президента РФ Владимира Путина и на покупку акций Сбербанка у Банка России. «Хочу сказать, что у нас достаточно будет ресурсов Фонда национального благосостояния, чтобы и приобрести этот актив [Сбербанк], и профинансировать в текущем году все те дополнительные обязательства, которые возникают в связи с реализацией послания», — сказал министр.
Он также отметил, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции в мире оказывает на экономику России гораздо большее влияние, чем падение нефтяных котировок. «Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше [чем падение цен на нефть] влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей: таких как перевозчики, туризм, торговля. И это меры гораздо сильнее влияют на динамику экономического развития, и правительство РФ сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», — уточнил Силуанов.
Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. 6 марта Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, но Россия на такой шаг не согласилась и настаивала на продлении существующей сделки лишь на II квартал.
После срыва сделки Эр-Рияд ответил Москве снижением экспортных тарифов и обещаниями увеличить добычу. Затем цена Brent упала до 31 доллара за баррель, что стало самым большим однодневным снижением с 1991 года. На этом фоне 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить крупную партию нефти для стратегического резерва страны. По мнению американского лидера, это позволит сэкономить «миллиарды и миллиарды» долларов налогоплательщиков.
Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco с апреля снизит цену на поставки сырья в США, а также в страны Северной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. Специалист исследовательского института Heritage Foundation по энергетической и экологической политике Ник Лорис заявил Fox News, что сейчас происходит «ценовая война», которую развязывает Эр-Рияд. Саудовская Аравия предлагает беспрецедентные скидки, чтобы захватить как можно большую долю рынка в попытке повлиять на Россию из-за ее отказа от сокращения производства, полагает эксперт.