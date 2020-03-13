Трамп заявил, что США закупят большие объемы нефти для своего резерва

Правительство США закупит крупную партию нефти для своего стратегического резерва в связи с низкими ценами на мировом рынке. Об этом на пресс-конференции в Белом доме сообщил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, это решение позволит сэкономить «миллиарды и миллиарды» долларов налогоплательщиков.
«Исходя из [низкой] цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва [страны]. Мы заполним его до самого верха», — отметил глава государства.
По словам Трампа, еще неделю назад такая сделка была бы невозможна, а сейчас она происходит «в нужное время, в нужном месте». Он добавил, что это позволит сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов американских налогоплательщиков».
Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+ в начале марта. 6 марта Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, но Россия на такой шаг не согласилась и настаивала на продлении существующей сделки лишь на II квартал.
После срыва сделки Эр-Рияд ответил Москве снижением экспортных тарифов и обещаниями увеличить добычу. Кроме того, саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco с апреля снизит цену на поставки сырья в США, а также в страны Северной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии.
Ранее 13 марта Трамп ввел общенациональный режим ЧС для борьбы с распространением коронавируса нового типа (COVID-19). Режим чрезвычайной ситуации позволяет избежать бюрократических задержек при выделении средств из бюджета для поддержки властей штата или отдельных городов. Глава государства заявил, что будет использовано около 50 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом.
Как отмечает агентство экономической информации «Прайм», после заявления Трампа о введении режима ЧС на территории США в связи с коронавирусом и выделении 50 миллиардов долларов для борьбы с инфекцией мировые цены на нефть возросли до 7%. В частности, цена на нефть марки Brent выросла на 4,43% до 34,66 доллара за баррель, а цена за топливо марки WTI возросла на 5,37% (до 33,19 доллара за баррель). До этого нефть дорожала более чем на 7%, отмечает агентство.