Трамп заявил, что США закупят большие объемы нефти для своего резерва

Правительство США закупит крупную партию нефти для своего стратегического резерва в связи с низкими ценами на мировом рынке. Об этом на пресс-конференции в Белом доме сообщил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, это решение позволит сэкономить «миллиарды и миллиарды» долларов налогоплательщиков.





«Исходя из [низкой] цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва [страны]. Мы заполним его до самого верха», — отметил глава государства.





По словам Трампа, еще неделю назад такая сделка была бы невозможна, а сейчас она происходит «в нужное время, в нужном месте». Он добавил, что это позволит сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов американских налогоплательщиков».





Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+ в начале марта. 6 марта Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, но Россия на такой шаг не согласилась и настаивала на продлении существующей сделки лишь на II квартал.





После срыва сделки Эр-Рияд ответил Москве снижением экспортных тарифов и обещаниями увеличить добычу. Кроме того, саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco с апреля снизит цену на поставки сырья в США, а также в страны Северной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии.