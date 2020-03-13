Белоусов заявил, что есть шансы возобновить соглашение между Россией и ОПЕК

Вероятность возобновления соглашения между Россией и Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) существует. Об этом заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. По его мнению, России придется жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в 35 долларов за баррель. Но, как отметил Белоусов, российской экономике не грозит рецессия.





Первый вице-премьер страны не исключил, что нефтяные котировки поддержит достижение соглашения со странами ОПЕК: «Все возможно. Насколько я знаю, контакты сохраняются. Всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение [со странами ОПЕК] в каком-то формате, и цены пойдут вверх».





«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов [за баррель], плюс-минус. Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин», — резюмировал Белоусов.





Он также выразил мнение, что цены на энергоносители не могут долго держаться на отметке 20 долларов за баррель: «Не очень верю в длительность цены в районе 20 [долларов] за баррель по той причине, что это никому не нужно ни странам производителям, ни странам потребителям нефти. Цена в том диапазоне, в котором она остановилась, она может быть достаточно устойчивой».





При этом Белоусов подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию на рынках, в 2020 году нет угрозы рецессии для экономики РФ, а задачи ускорения ее роста никто не отменял. При отсутствии дополнительных шоков российская экономика продолжит расти, уверен Белоусов.





«Вы знаете, риски всегда существуют, но при сохранении статуса-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит. Возможно, мы не достигнем тех параметров роста, которые хотели бы видеть, но насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях», — добавил первый вице-премьер.





Глава Минэнерго Александр Новак ранее предположил, что, «исходя из тех знаний, которые есть», во второй половине года цена на нефть может подняться до 40-45 долларов за баррель. Новак отметил, что ситуация на рынке энергоносителей, возникшая после распада соглашения РФ с ОПЕК, находится в пределах прогноза Минэнерго.





«Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза. Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — констатировал Новак.





Глава Минэнерго напомнил, что именно ОПЕК является инициатором отмены соглашения по ограничению добычи нефти: «Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть».





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