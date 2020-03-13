В Москве школу закрыли на карантин из-за заразившегося коронавирусом подростка

Московская школа закрыта на карантин из-за подростка, заразившегося коронавирусом COVID-19. Судя по опубликованной информации, он вернулся из Европы. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.





«Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта, находилась дома. С 10 марта класс зарившегося подростка был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание», – говорится в сообщении оперативного штаба на сайте Мосгорздрава.





Двое заболевших лечатся в больничном комплексе в Коммунарке, двое – в инфекционной больнице №1. Один пациент проходит лечение в подмосковном инфекционном учреждении. Общее число заболевших коронавирусом в столице составило 24 человека. Сообщается, что заболевшие прилетели в Москву рейсами 1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих) 7 марта 2020 года и 806DP Бергамо – Москва 1 марта.





«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра», – говорится на сайте Мосгорздрава.





На территории России 13 марта зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме пяти случаев Москве, зафиксированы три случая в Санкт-Петербурге и по одному случаю в Ленинградской, Московской областях и Пермском крае. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 45 человек.





Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что более 13 тысяч человек объявили о самоизоляции, после того как ранее посетили страны, где зафиксированы многочисленные случаи заболевания коронавирусом.





По состоянию на 13 марта в Китае, эпицентре пандемии, зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 128 343 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324 человека.