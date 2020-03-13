Мишустин одобрил обучающие компьютерные игры в образовании

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Кострому посетил местный университет, где назвал замечательным средством для образовательного процесса обучающие компьютерные игры. Глава правительства также посоветовал студентам получать техническое образование, потому что оно является конкурентным преимуществом России.





«Конечно же, обучающие компьютерные игры — это замечательное средство, чтобы помочь в учебном процессе. А ничему не обучающие и отвлекающие компьютерные игры — это не замечательное средство», — заявил Мишустин.





Премьер признался, что считает учебные игры хорошим инструментом, и добавил, что методисты обязательно должны их включить в образовательный процесс.





Главу правительства спросили, какое образование предпочтительнее — гуманитарное или техническое. Мишустин ответил, что техническое, и добавил, что любое образование является хорошим.





«Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста», — подчеркнул премьер.





По мнению Мишустина, техническое высшее образование является конкурентным преимуществом России. «Скажу честно, не лукавя, что я считаю, что техническое образование было бы предпочтительнее», — сказал он.





На вопрос учащихся, как сделать региональные вузы более привлекательными для студентов, стремящихся получать образование в Москве, глава правительства ответил, что учебное заведение должно быть комфортным и современным.





«Поэтому, чтобы в этом смысле было интересно учиться не только в самых крупных городах страны, мы и работаем, и хотим в наших нацпроектах очень многое запланировать для построения именно такой среды», — добавил он.





Мишустин также заявил, что лучшие инвестиции — вложения в образование. Если оно качественное, то это залог успеха в личной жизни и в профессии, подчеркнул он. В конце беседы премьер-министр признался, что часто думает о том, как с удовольствием вновь бы сел за парту. «Но время — это существенный фактор», — сказал он.



