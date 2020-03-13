ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

По данным ВОЗ, число заболевших в мире более 132 00 человек (в 123 странах). В свою очередь, South China Morning Post пишет , что на текущий момент число заболевших превысило 136 000. Скончались более пяти тысяч человек, свыше 70 000 зараженных выздоровели.





На территории России 13 марта зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме пяти случаев Москве, зафиксированы три случая в Санкт-Петербурге и по одному случаю в Ленинградской, Московской областях и Пермском крае. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 45 человек.





Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что более 13 тысяч человек объявили о самоизоляции, после того как ранее посетили страны, где зафиксированы многочисленные случаи заболевания коронавирусом.





По состоянию на 13 марта в Китае, эпицентре пандемии, зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 128 343 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324 человека.