Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза

Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией (не входят в ЕС) из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Эти меры не затронут рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно.





Как сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, ограничения также не коснутся чартерных рейсов, предназначенных для эвакуации россиян.





«Оперативным штабом принято решение временно ограничить <...> перевозки с 16 марта <...> с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении», — цитирует ТАСС сообщение оперштаба.





Исключения, как отметили в штабе, составляют рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно. Также ограничивается авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов Москва — Женева и Москва — Осло.





11 марта стало известно, что с 13 марта Россия временно приостанавливает почти все полеты в Германию, Испанию и Францию в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Вместе с тем сохранятся прямые рейсы из Шереметьево в Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Мадрид, Барселону, Рим и Париж.





По данным ВОЗ, число заболевших во всем мире — более 132 00 человек (в 123 странах). South China Morning Post пишет , что на текущий момент их число превысило 136 000. Скончались более пяти тысяч человек, свыше 70 000 зараженных выздоровели.





На территории России 13 марта зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме пяти случаев Москве зафиксированы три случая в Санкт-Петербурге и по одному случаю в Ленинградской, Московской областях и Пермском крае. Общее число заразившихся в России составляет 45 человек.





Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что более 13 тысяч человек объявили о самоизоляции, после того как ранее посетили страны, где зафиксированы многочисленные случаи заражения коронавирусом.