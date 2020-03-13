В Ингушетии конфликт тейпов перерос в перестрелку с полицией

МВД в Ингушетии подтвердило, что при перестрелке в селении Экажево Назрановского района во время конфликта погиб один человек и еще один был похищен. В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадали двое полицейских,одного из которых ранили в ногу. По предварительным данным, конфликт произошел между тейпами (роды).





Как сообщается на сайте МВД, вечером в селении Экажево между вооруженными местными жителями произошел конфликт. Началась стрельба, в результате чего один человек скончался на месте от полученных ранений.





«Еще один похищен злоумышленниками, передвигавшимися на автомобилях «Лада Гранта» и «Хендай Солярис», — рассказали в пресс-службе ведомства.





На место происшествия выехали двое полицейских, которые при попытке остановить конфликт получили телесные повреждения, а одного ранили в ногу из травматического пистолета. Правоохранителей госпитализировали.





«В настоящее время ситуация находится под контролем правоохранительных органов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершенному преступлению», — отмечается на сайте ведомства.

Как сообщает РИА Новости, причиной стал бытовой конфликт между двумя тейпами (родами) в Экажево. «В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — рассказал агентству информированный источник.





Интернет-издание Ингушетия сообщает со ссылкой на источник, что правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к конфликту. С ними работают следователи.





19 апреля 2019 года в Назрановском районе Ингушетии был похищен глава совета тейпов Ингушетии и организатор акций протеста против закона о референдуме в республике Малсаг Ужахов. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на его сына Руслана Ужахова, а также «Кавказский узел» со ссылкой на активиста Хасана Кациева. Как пишут СМИ, около шести часов утра на двух автомобилях УАЗ неизвестные подъехали к дому и вызвали Ужахова. Дождавшись, когда он оденется и возьмет документы, они посадили его в джип и увезли. Позже выяснилось, что его задержали силовики. 20 апреля того же года суд в Нальчике арестовал Ужахова на два месяца.