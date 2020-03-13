В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за коронавируса

В Париже из-за угрозы распространения коронавируса нового типа закрыли от посетителей Эйфелеву башню, Лувр, музей Орсэ и Версальский дворец (оставив доступ в парки). Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что в стране будут закрыты школы и вузы, а также запрещены любые собрания, где участников больше 100 человек. Он объяснил, что эти меры призваны предотвратить распространения новой коронавирусной инфекции.
«В связи со вспышкой COVID-19 и объявленными сегодня правительством мерами Эйфелева башня закрывается сегодня с 21:00 [23.00 мск] на неопределенный период времени», — указано в официальном аккаунте достопримечательности в Twitter.
Также отменены все выступления в Парижской опере, концертном зале «Олимпия», театре «Одеон» и Парижской филармонии. Один из крупнейших в мире музеев Лувр закрылся вместе с музеем Эжена Делакруа до особого распоряжения властей, как и Версальский дворец. Всем, кто купил билеты, вернут деньги. В то же время парковая зона Версаля останется доступной для посещения.
12 марта Макрон в своем обращении к гражданам Франции назвал коронавирусную инфекцию эпидемией, которая «стала самым серьезным кризисом в области здравоохранения за столетие». Французский лидер поручил с 16 марта закрыть все школы, вузы, детские сады и другие образовательные учреждения в стране.
Макрон подчеркнул, что «здоровье не имеет цены и государство примет все необходимые меры», чтобы задержать распространение болезни в стране. Всех, у кого есть хронические заболевания, а также пожилых людей в возрасте глава государства попросил оставаться дома как можно дольше. Согласно данным на 13 марта, в республике число зараженных составляет 2 876 человек, 61 человек скончался.
13 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Европу центром пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). В организации отметили, что в европейских странах каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае в разгар эпидемии.