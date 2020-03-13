Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совет Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти с 20 по 24 апреля в Страсбурге, была отменена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что это решение было принято руководством Советы Европы (СЕ).
«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах... Меры безопасности прежде всего», — сказал Слуцкий журналистам.
12 марта глава комитета Госдумы по международным делам написал в Telegram-канале, что в ПАСЕ анонсировали отмену весенней сессии ассамблеи. Слуцкий отметил, что это вполне закономерное решение на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса.
«Отнесемся к этому с пониманием. Для членов делегации РФ — депутатов и сенаторов — наоборот, появится возможность остаться в России и лично проголосовать на избирательных участках 22 апреля за знаковые изменения Конституции», — указал он.
Ранее 13 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Европу центром пандемии COVID-19. В организации отметили, что в европейских странах каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае в разгар эпидемии.
По данным ВОЗ, число заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, во всем мире — более 132 000 человек (в 123 странах). South China Morning Post пишет, что на текущий момент число заболевших составляет 136 479. Скончались более пяти тысяч человек, свыше 70 000 зараженных выздоровели.
13 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили журналистам, что Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией (не входят в ЕС) из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Эти меры не затронут рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно, а также чартерных рейсов, предназначенных для эвакуации россиян.