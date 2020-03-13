Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совет Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти с 20 по 24 апреля в Страсбурге, была отменена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что это решение было принято руководством Советы Европы (СЕ).





«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах... Меры безопасности прежде всего», — сказал Слуцкий журналистам.





12 марта глава комитета Госдумы по международным делам написал в Telegram-канале, что в ПАСЕ анонсировали отмену весенней сессии ассамблеи. Слуцкий отметил, что это вполне закономерное решение на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса.





«Отнесемся к этому с пониманием. Для членов делегации РФ — депутатов и сенаторов — наоборот, появится возможность остаться в России и лично проголосовать на избирательных участках 22 апреля за знаковые изменения Конституции», — указал он.





Ранее 13 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Европу центром пандемии COVID-19. В организации отметили, что в европейских странах каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае в разгар эпидемии.





По данным ВОЗ, число заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, во всем мире — более 132 000 человек (в 123 странах). South China Morning Post пишет , что на текущий момент число заболевших составляет 136 479. Скончались более пяти тысяч человек, свыше 70 000 зараженных выздоровели.





13 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили журналистам, что Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией (не входят в ЕС) из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Эти меры не затронут рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно, а также чартерных рейсов, предназначенных для эвакуации россиян.