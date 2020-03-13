В США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим ЧС для борьбы с распространением коронавируса нового типа (COVID-19). Режим чрезвычайной ситуации позволяет избежать бюрократических задержек при выделении средств из бюджета для поддержки властей штата или отдельных городов. Трамп заявил, что будет использовано около 50 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом.
«Я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации», — заявил американский лидер.
Также Трамп призвал создать в каждом штате страны центры экстренной помощи, чтобы избежать распространения коронавируса. По сведениям New York Times, введение режима ЧС позволит президенту выделить около 40 миллиардов (Bloomberg пишет о 42 миллиардах) долларов из национального фонда помощи. Однако Трамп заявил, что сумма, которая будет направлена на эти цели, составит около 50 миллиардов долларов.
Ранее глава государства заявлял, что скептически относится к новостям о распространении COVID-19. Когда в США официально подтвердили, что от болезни скончались 22 человека, Трамп заявил, что «ничего не завершило работу, жизнь и экономика продолжаются». На текущий момент в стране более 1,7 тысячи заболевших, 40 человек скончались.
Право вводить режим общенациональный режим ЧС принадлежит главе государства. До 1976 года он не регулировался и мог вводиться на любой срок, отмечает ТАСС. Однако позже режим ЧС был регламентирован законом о национальных чрезвычайных ситуациях.
Ранее 13 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Европу центром пандемии COVID-19. В организации отметили, что в европейских странах каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае в разгар эпидемии.
По данным ВОЗ, число заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, во всем мире — более 132 000 человек (в 123 странах). South China Morning Post пишет, что на текущий момент число заболевших составляет 136 479. Скончались более пяти тысяч человек, свыше 70 000 зараженных выздоровели.