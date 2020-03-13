В США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

«Я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации», — заявил американский лидер.





Также Трамп призвал создать в каждом штате страны центры экстренной помощи, чтобы избежать распространения коронавируса. По сведениям New York Times, введение режима ЧС позволит президенту выделить около 40 миллиардов (Bloomberg пишет о 42 миллиардах) долларов из национального фонда помощи. Однако Трамп заявил, что сумма, которая будет направлена на эти цели, составит около 50 миллиардов долларов.





Ранее глава государства заявлял, что скептически относится к новостям о распространении COVID-19. Когда в США официально подтвердили, что от болезни скончались 22 человека, Трамп заявил, что «ничего не завершило работу, жизнь и экономика продолжаются». На текущий момент в стране более 1,7 тысячи заболевших, 40 человек скончались.





Право вводить режим общенациональный режим ЧС принадлежит главе государства. До 1976 года он не регулировался и мог вводиться на любой срок, отмечает ТАСС. Однако позже режим ЧС был регламентирован законом о национальных чрезвычайных ситуациях.





Ранее 13 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Европу центром пандемии COVID-19. В организации отметили, что в европейских странах каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае в разгар эпидемии.



