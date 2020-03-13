ЛДПР запретила бороды и отправила 11 депутатов на карантин

В ЛДПР сообщили, что 11 депутатов, выезжавших за границу в страны, где распространен коронавирус нового типа, ушли на карантин. Все собрания с лидером фракции Владимиром Жириновским проводятся в «усеченном формате», общение происходит через Skype. Парламентариям запретили жать друг другу руки, целоваться и рекомендовали в гигиенических целях сбрить усы и бороды.





«11 депутатов Госдумы, которые побывали в неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса государствах или контактировали с кем-то, кто выезжал в такие страны, ушли на карантин. Ограничены круглые столы, выставки и экскурсии», — сообщается на сайте фракции.





Представители пресс-службы ЛДПР указали, что собрания и совещания с лидером фракции Владимиром Жириновским теперь проводятся в «усеченном формате», а интервью даются по Skype.





«Действует запрет на поцелуи и рукопожатия, поездки за границу, всем рекомендуется сбривать усы и бороды, так как волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы», — отмечено в сообщении.





12 марта 2020 года в Госдуме разгорелся скандал, в центре которого оказался депутат от ЛДПР Сергей Катасонов. Парламентарий после возвращения из Франции не прошел карантин для профилактики коронавируса, но присутствовал на думском заседании 10 марта, в котором участвовал президент России Владимир Путин.





Катасонов позже пояснил, что сидел на галерке и поэтому вряд ли мог заразить главу государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин Катасонова и всех, кто с ним общался. Депутат согласился с этим решением, сообщив журналистам, что врачи не выявили у него коронавирус нового типа.





В Китае зарегистрировали 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, заявили в Национальной комиссии по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, выросло до 128 343 человек. Новое заболевание унесло жизни 4720 человек, выздоровели — 68 324. В России по состоянию на 13 марта зарегистрировано 34 случая заражения, шесть человек уже здоровы.