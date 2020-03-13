Украина закроет границы из-за коронавируса

Украина из-за угрозы распространения коронавируса на две недели закроет границу для иностранцев. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилов. По его словам, запрет на въезд в страну для зарубежных граждан вступит в силу «через 48 часов». Также сообщается, что 13 марта на Украине зарегистрировали первый летальный случай от коронавируса — умерла жительница Житомирской области.





«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. МИД сейчас предупредит все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта», — сказал Данилов на брифинге.





По словам секретаря СНБО, действие запрета на въезд для иностранцев могут пролонгировать «в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация». При этом Данилов отметил, что украинцы, которые сейчас находятся за границей, «будут иметь возможность вернуться» на родину. Он пояснил, что граждане, побывавшие в странах, где бушует коронавирус, подлежат медицинскому наблюдению.





«В течение недели все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, чтобы все имели возможность их проходить. Это будет касаться всех пунктов пропуска пересечения границы, которые останутся на то время в нашей стране, и обязательно все медицинские учреждения будут иметь эти тесты», — добавил секретарь СНБО.





По состоянию на 13 марта на Украине были зафиксированы три случая заражения коронавирусом нового типа. 3 марта инфекцию обнаружили у мужчины, вернувшегося из Италии. 12 марта COVID-19 выявили у пенсионерки из Житомирской области и у жителя Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Позднее стало известно, что 71-летняя женщина из Житомирской области скончалась.





В Минздраве Украины рассказали, что у пенсионерки начал падать уровень кислорода в крови, после чего врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания, но все равно не сумели спасти. Погибшая была в группе риска, ведь, согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом, отметили в Минздраве. Сейчас под наблюдением врачей находятся близкие родственники пенсионерки и люди, с которыми она контактировала.





С 12 марта власти Украины ввели ряд мер по противодействию коронавирусу. В частности, все учебные заведения ушли на карантин до 3 апреля. В стране также запретили массовые мероприятия численностью более 200 человек. Спортивные соревнования по согласованию с организаторами будут проходить без зрителей. Кроме того, Киев уже решил ограничить количество пунктов пропуска через границу и контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.





В Китае зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, заявили в Национальной комиссии по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, выросло до 128 343 человек. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324. В России по состоянию на 13 марта зарегистрировано 34 случая заражения, шесть пациентов уже выздоровели.