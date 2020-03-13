Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 45 человек

На территории России 13 марта зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Пять из них зафиксированы в Москве, три в Санкт-Петербурге; в Ленинградской, Московской областях и Пермском крае выявлено по одному заболевшему. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 45 человек.





Информацию о заболевших представил журналистам федеральный оперативный штаб по предупреждению и мониторингу распространения коронавируса. По сведениям штаба, эти люди последние две недели посещали страны, в которых зафиксированы многочисленные случаи заражения инфекцией (среди которых Италия, Франция, Австрия).





«Один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими», — сообщили в штабе.





Так, в Москве заболевшие госпитализированы и находятся в специализированных инфекционных блоках. В оперштабе отметили, что зараженные прибыли рейсами Мюнхен — Москва (через Цюрих, 7 марта) и Бергамо — Москва (1 марта).





Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что более 13 тысяч человек объявили о самоизоляции, после того как ранее посетили страны, где зафиксированы многочисленные случаи заболевания коронавирусом.





«Мы зарегистрировали более 13 тысяч москвичей, обратившихся на горячую линию, из них более пяти тысяч обратились за больничными листами. Это говорит о том, что несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих», — отметила Ракова.





В то же время она уточнила, что общее число граждан, в действительности посещавших недавно страны Европы, больше, чем 13 000 человек. «Я обращаюсь нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции. И обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней», — заявила заммэра.





Ракова добавила, что заболевание может протекать незаметно, в легкой форме или даже бессимптомно. Поэтому лучше всего остаться дома на две недели после поездки за границу. Особенно это касается пожилых мужчин, которые находятся в группе риска, обратила внимание заместитель столичного мэра.





В Москве на 37% возросло число заболевших пневмонией по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Таких граждан проверяют на коронавирус, поскольку симптомы часто совпадают.





Издание отмечает, что в 2019 году в январе было зафиксировано 5058 случаев заболевания воспалением легких против 6921 в январе 2020 года. Всего в России в январе текущего года пневмонией заболели 90,1 тысячи человек, что больше на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заболеваемость ОРВИ осталась на уровне 2019 года — около 351 тысячи случаев.





10 марта мэр Москвы Сергей Собянин указ издал о введении режима повышенной готовности в столице из-за коронавируса. Ограничения действуют до 10 апреля. На всех массовых мероприятиях в Москве не должно присутствовать более пяти тысяч человек. 13 марта подобный указ издали в Санкт-Петербурге – так ограничения вводятся до 30 апреля. Однако, в Северной столице численность массовых мероприятий в этот период должна быть еще меньше - всего тысяча человек.





По состоянию на 13 марта в Китае, эпицентре пандемии, зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 128 343 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324 человека.