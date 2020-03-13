Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля

Второй кассационный суд общей юрисдикции города Москвы 20 апреля рассмотрит жалобу юристов полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и форварда «Сочи» Александра Кокорина на приговор, вынесенный футболистам в 2019 году. Об этом рассказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. По ее мнению, при вынесении спортсменам апелляционного приговора Мосгорсуд допустил нарушения, способные повлиять на исход дела.





В октябре 2018 года Александра Кокорина вместе с младшим братом Кириллом, а также Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого арестовали за участие в двух драках в центре столицы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Мамаева и братьев Кокориных выпустили по УДО в сентябре 2019 года.





«Вы знаете, у нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было 213 статьи «Хулиганство», — рассказала телеканалу «360» Татьяна Стукалова.





По ее словам, в приговоре не было указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего Соловчука. Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов также заявил ТАСС, что считает приговор своему подзащитному и его друзьям несправедливым. Позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия Соловчука, считает Бушманов.





«Мамаев хулиганства не совершал, а на момент нанесения ударов Паку, в том числе стулом, находился на расстоянии не менее трех метров от потерпевшего», — добавил адвокат футболиста.





Защита еще одного фигуранта этого дела — тренера Протасовицкого — считает, что вывод о наличии умысла на совершение хулиганских действий сделан вопреки фактическим обстоятельствам дела, поскольку установлено: причина конфликта — оскорбления Соловчука в адрес Кокорина и Мамаева.





Кокорин ранее в интервью YouTube-блогеру Евгению Савину (КраСава) выразил мнение, что его дело носило «заказной характер». Футболист вспомнил, что его родителям предлагали «решить ситуацию» с освобождением из колонии сына за пять миллионов евро. По словам Кокорина, родители отказались от этого варианта, понадеявшись на справедливый суд.





«С нами было 18 следователей. Некоторые из них были порядочными. Они нам прямым текстом сказали, что есть указание и нужно его выполнить, — сказал Кокорин. — Что это была заказная история и несправедливая, это глупо отрицать. Из-за того, что мы там долгое время пробыли, мы должны получить реальный срок».





Сейчас Кокорин играет за ФК «Сочи» на правах аренды и в трех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу. В активе Мамаева — гол в игре за «Ростов».