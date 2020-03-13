Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также этапы «Формулы-1» отменили из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-19 все футбольные матчи, запланированные на следующую неделю в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы, отложили на неопределенный срок. Кроме того, были отменены первый этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 Гран-при Австралии, а также второй и третий этапы в Бахрейне и во Вьетнаме. Также ожидается, что ближайшие матчи отменит Английская премьер-лига, сообщает The Times.





«Все клубные соревнования УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], запланированные на следующую неделю, откладываются. Это включает в себя матчи Лиги чемпионов 17 и 18 марта 2020 года, матчи Лиги Европы 19 марта, все матчи молодежной лиги УЕФА 17 и 18 марта», — говорится в заявлении УЕФА. Также переносятся на неопределенный срок матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на 20 марта.





Этапы чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» перенесли после подтверждения коронавируса у члена команды «Макларен» из-за чего команда решила не выступать на гран-при Австралии. «В четверг вечером «Формула-1» и FIA (Международная автомобильная федерация) созвали совещание остальных девяти команд. Эти обсуждения завершились тем, что большинство команд считают, что гонка [первый этап] не должна состояться», — говорится на сайте «Формулы-1». Позднее на сайте также появилось сообщение о том, что гонки 20-22 марта в Бахрейне и 3-5 апреля во Вьетнаме перенесли на неопределенный срок.





The Times сообщила, что коронавирусом инфицирован главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артето и полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Каллум Хадсон-Одои. В связи с этим позднее 13 марта руководство Английской премьер-лиги отменит матчи, запланированные на ближайшие выходные, пишет газета.





Кроме того, в России 13 марта был отменен Международный Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске, перенесена на неопределенный срок общероссийская конференция футбольных тренеров.





Ранее 13 марта глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила , что остановить распространение коронавируса нового типа в Евросоюзе сейчас невозможно. Она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции стала шоком для экономики ЕС, и призвала европейские страны работать над решением этой проблемы более решительно.





По состоянию на 13 марта в Китае зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 128 343 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324 человека.