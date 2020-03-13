Евросоюз признал невозможность остановить пандемию коронавируса

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса нового типа в Евросоюзе на текущий момент невозможно. Она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции стала шоком для экономики ЕС, и призвала европейские страны работать над решением этой проблемы более решительно.





«Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза», — приводит слова Урсулы фон дер Ляйен FXStreet.





По мнению главы Еврокомиссии, Евросоюз должен объединиться перед общей проблемой, а также быть более решительным и скоординированным. Именно это, по мнению фон дер Ляйен, позволит противостоять распространению болезни.





Она напомнила, что ВОЗ (Всемирная ассоциация здравоохранения) не рассматривает полные запреты на поездки за границу как эффективную меру в борьбе с коронавирусом. Глава Еврокомиссии также отметила, что распространение инфекции стало крупнейшим шоком для экономики Евросоюза.





«Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба. Шок временный, но должен быть как можно более коротким и ограниченным. Государствам — членам ЕС рекомендуется принять все необходимые меры для поддержки наиболее пострадавших секторов», — сказала она.





«Единый рынок должен функционировать», — добавила глава Еврокомиссии.





Урсула фон дер Ляйен отметила, что будут смягчены правила предоставления финансовой помощи предприятиям, пострадавшим от коронавируса. Ее заместитель Маргрете Вестагер отметила, что властям стран ЕС разрешат оказывать прямую поддержку банкам, если у тех возникнут затруднения с ликвидностью из-за распространения инфекции.





В Китае зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, заявили в Национальной комиссии по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, выросло до 128 343 человек. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324 граждан. В России по состоянию на 13 марта зарегистрировано 34 случая заражения, шесть пациентов уже выздоровели.





Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 11 марта на брифинге в Женеве заявил, что текущая ситуация с коронавирусом нового типа может быть «охарактеризована как пандемия». Он отметил, что «число случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится» в ближайшее время.