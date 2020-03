Враги наследного принца Саудовской Аравии хотят вернуть высокие цены на нефть

В Саудовской Аравии возможен дворцовый переворот. Против наследного принца Мухаммеда бин Салмана, фактического главы государства при пожилом короле Салмане, выступают консервативные круги, недовольные жесткой политикой наследника престола и ошибками на дипломатическом фронте. В перспективе новые власти могут добиться возвращения мировых цен на нефть до 50-80 долларов за баррель. Об этом Daily Storm рассказали эксперты по Ближнему Востоку из ВШЭ и РАН.





Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что в случае прихода к власти консерваторов цена на баррель может составить 70-80 долларов. «В случае переворота цена на нефть быстро вернется в сбалансированную рыночную цену, это наиболее приемлемая стоимость для консерваторов в Саудовской Аравии, вряд ли больше она будет в нынешней ситуации», — отметил Чупрыгин.





По словам эксперта, противников принца раздражает его излишнее властолюбие. По мнению Чупрыгина, Мухаммед бин Салман может надавить на своего престарелого отца Салмана, который сейчас является формальным правителем Саудовской Аравии, чтобы тот отрекся от трона. Оппозиция также сильно недовольна ошибками принца во внешней политике: война в Йемене, убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции.





«Нестабильность в Саудовской Аравии весьма серьезна. Принц недавно [6 марта, по данным The Wall Street Journal] арестовал членов королевской семьи. Это не добавляет стабильности внутри страны. Молодежь его поддерживает, но есть сильная оппозиция внутри страны, особенно в консервативных кругах и среди ваххабитов, которые обладают и финансовыми, и идеологическими возможностями», — рассказал Daily Storm Андрей Чупрыгин.





Профессор НИУ ВШЭ, экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев также допустил вероятность дворцового переворота в Саудовской Аравии, однако не в этом году. «Если в этом году Аравия не получит доходов, то у них возникнет дефицит бюджета. И условия для переворота могут созреть только в следующем году. В этом году этого ждать не приходится», — заявил эксперт.





По мнению Матвейчева, ситуация с эпидемией коронавируса также влияет на цены на нефть. Если бы не смертоносный вирус, то в ОПЕК+ можно было бы договориться о цене за баррель нефти. В таком случае она поднялась бы на уровень 45-50 долларов. По мнению Матвейчева, эта цена была бы комфортна для Москвы и Эр-Рияда.





Научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока института востоковедения РАН Владимир Сотников также полагает, что принцу Мухаммеду бин Салману грозит насильственное смещение со всех занимаемых постов. «Я считаю, что возможность [дворцового переворота] есть, — говорит он. — Но, если это произойдет, то в течение года».





Точную цену на нефть в случае смещения Мухаммеда бин Салмана Сотников назвать не смог, поскольку «ситуация очень волатильная, и неясно, что будет с мировыми валютами».





7 марта The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на информированные источники в Саудовской Аравии сообщили об аресте трех членов королевской семьи: 77-летнего брата короля Ахмеда бин Абдул-Азиза и племянника монарха Мухаммеда бин Наифа. По информации The New York Times, третий задержанный — принц Наваф бин Наиф. Официально власти не подтвердили эту информацию, но иностранные издания сообщают, что арестованные обвиняются в измене и в заговоре против короля и наследного принца.





Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (минус 12,53 доллара за баррель). 13 марта к 11:00 по московскому времени стоимость майского фьючерса поднималась на 5,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии, стоимость нефти марки Brent — до 35 долларов за баррель. Цена на сырье марки WTI выросла до 33,23 доллара, прибавив 5,4%.





Причиной для резкого изменения цен стали действия саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Aramco. С апреля 2020-го компания снизит стоимость на поставки сырья в США, а также в страны Северной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. Эр-Рияд пошел на такой шаг из-за того, что страны ОПЕК не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года.