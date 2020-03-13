В Германии могут национализировать компании из-за эпидемии коронавируса

Власти Германии допускают временную национализацию важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил министр экономики страны Петер Альтмайер. По его словам, Берлин готов защитить их от банкротства разными способами, среди которых кроме национализации также отсрочки по уплате налогов и финансовая помощь.





«Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний. Мы очень внимательно рассмотрим его последствия и сделаем все необходимое», — заявил Альтмайер изданию Der Spiegel. Он напомнил, что Берлин уже рассматривал подобные меры по отношению к компаниям, занимающимся важными для государства проектами.





При этом министр подчеркнул, что это только один из многих вариантов решения проблемы. По его словам, Берлин рассматривает различные меры, которые могут помочь организациям преодолеть «кризис коронавируса», в том числе отсрочки по уплате налогов и многомиллиардную финансовую помощь страдающим компаниям. Даже если придется прибегнуть к национализации, это будут одиночные случаи, считает Альтмайер.





По данным на 13 марта, Германия занимает шестое место в мире по распространению коронавируса, и второе среди государств Европы. На территории страны зафиксировано более 3,1 тысячи случаев заражения, в том числе 371 новый пациент за последние сутки. От болезни скончались шесть человек.





Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что заразиться коронавирусом могут не менее 60-70% жителей страны. Она подчеркнула опасность болезни для пенсионеров и людей со слабым иммунитетом. При этом Меркель заверила, что власти страны защитят экономику и увеличат расходы на здравоохранение.