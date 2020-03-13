В Москве из-за штормового ветра погиб мужчина

В Москве продолжающийся уже второй день штормовой ветер повалил 125 деревьев, из-за чего один человек погиб, двое пострадали. Около 11:50 дерево упало на двигавшийся по столичной улице автомобиль Mazda, он проехал еще около 100 метров и столкнулся с двумя припаркованными машинами. Водитель иномарки погиб. Кроме того, из-за шторма на женщину в подмосковной Коломне упало дерево, ее госпитализировали.
«На улице 1-й Мясниковской в городе Москве в результате падения дерева на автомобиль скончался мужчина. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова РИА Новости.
В Москве также госпитализировали мужчину и женщину. На мужчину упала ветка дерева, на девушку — рекламная вывеска возле торгового центра «Перовский» в Новогирееве.
В Подмосковье в 26 городских округах ветер повалил 62 дерева. Было повреждено по меньшей мере 19 машин, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, в столичных аэропортах отменили 15 рейсов и задержали 39.
В Москве и ряде регионов Центральной России с вечера 12 марта поднялся сильный ветер, до 25 метров в секунду. В столице действует штормовое предупреждение, был создан оперативный штаб. МЧС рекомендовало обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.