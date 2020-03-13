В Москве из-за штормового ветра погиб мужчина

В Москве продолжающийся уже второй день штормовой ветер повалил 125 деревьев, из-за чего один человек погиб, двое пострадали. Около 11:50 дерево упало на двигавшийся по столичной улице автомобиль Mazda, он проехал еще около 100 метров и столкнулся с двумя припаркованными машинами. Водитель иномарки погиб. Кроме того, из-за шторма на женщину в подмосковной Коломне упало дерево, ее госпитализировали.





«На улице 1-й Мясниковской в городе Москве в результате падения дерева на автомобиль скончался мужчина. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова РИА Новости.