В Петербурге запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек

В Петербурге до 30 апреля во избежание распространения нового коронавируса запрещены все массовые мероприятия, где планируется участие более тысячи человек. Постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов. Гражданам, находящимся в Петербурге, также рекомендуется отказаться от зарубежных поездок, а работодателям — не направлять сотрудников в командировки за пределы страны.
«С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек», — сообщается на сайте правительства Северной столицы.
Россиянам, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в РФ, а также вызвать для осмотра врача по месту жительства.
«Работодателям рекомендуется не направлять работников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участия в таких мероприятиях, — указывается в документе. — Также работодателям рекомендовано активизировать дистанционные способы проведения собраний, совещаний и подобных мероприятий».
13 марта 2020 года состоялась рабочая встреча Александра Беглова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, где они договорились синхронно ввести совместный режим повышенной готовности для борьбы с коронавирусом. В частности, в регионе планируется провести дополнительную подготовку медперсонала к приему инфекционных больных и ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме того, поручено вести мониторинг цен на противовирусные препараты.
В Ленинградской области 13 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у жительницы Кудрово. Известно, что женщина ранее вернулась из Италии. Пациентку доставили в инфекционную Боткинскую больницу Петербурга. По словам медиков, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
В Санкт-Петербурге ранее были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Оба пациента незадолго до обнаружения у них COVID-19 были в Италии. Их положили в Боткинскую больницу. В Минздраве сообщили, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
12 марта режим повышенной готовности ввели в Московской области — такое решение принял губернатор региона Андрей Воробьев. Отменены все мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Организаторам мероприятий с меньшим количеством участников также рекомендовано воздержаться от их проведения. Правительство Московской области также рекомендовало компаниям перевести всех сотрудников на дистанционную работу.
10 марта аналогичный указ издал мэр Москвы Сергей Собянин. Ограничения действуют до 10 апреля. Градоначальник пояснил, что все меры принимаются для защиты здоровья людей. Собянин отметил, что из-за угрозы распространения коронавируса отменен фестиваль «Крымская весна», запланированный на 15 марта. Кроме того, ограничения коснутся спортивных мероприятий, в частности футбольных и хоккейных матчей.
Роспотребнадзор ранее из-за опасности распространения COVID-19 рекомендовал отказаться от общественного транспорта в часы пик. В ведомстве также посоветовали россиянам не посещать торговые центры и стараться избегать людей с признаками ОРВИ.
В Китае зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, заявили в Национальной комиссии по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, выросло до 128 343 человек. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324 граждан. В России по состоянию на 13 марта зарегистрировано 34 случая заражения.