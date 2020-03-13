В Петербурге запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек

В Петербурге до 30 апреля во избежание распространения нового коронавируса запрещены все массовые мероприятия, где планируется участие более тысячи человек. Постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов. Гражданам, находящимся в Петербурге, также рекомендуется отказаться от зарубежных поездок, а работодателям — не направлять сотрудников в командировки за пределы страны.





«С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек», — сообщается на сайте правительства Северной столицы.





Россиянам, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в РФ, а также вызвать для осмотра врача по месту жительства.





«Работодателям рекомендуется не направлять работников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участия в таких мероприятиях, — указывается в документе. — Также работодателям рекомендовано активизировать дистанционные способы проведения собраний, совещаний и подобных мероприятий».





13 марта 2020 года состоялась рабочая встреча Александра Беглова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, где они договорились синхронно ввести совместный режим повышенной готовности для борьбы с коронавирусом. В частности, в регионе планируется провести дополнительную подготовку медперсонала к приему инфекционных больных и ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме того, поручено вести мониторинг цен на противовирусные препараты.