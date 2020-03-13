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Санкт-Петербург и Ленобласть вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
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Санкт-Петербург и Ленобласть вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Северной столице ранее обнаружили два случая заболевания

В Северной столице ранее обнаружили два случая заболевания Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (слева) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа)
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (слева) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа) Фото: © instagram.com/drozdenko_au

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области готовятся ввести совместный режим повышенной готовности для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в администрациях Северной столицы и окружающего региона. В частности, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил ввести в стационарах карантинный режим, ограничить массовые мероприятия и подробно информировать жителей о профилактике инфекции.


«Ленинградская область и Санкт-Петербург синхронно вводят режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Решение принято в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова», — говорится в сообщении администрации Ленобласти.


Отмечается, что в регионе планируется провести дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных и ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Также поручено вести мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты.


В Санкт-Петербурге ранее были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Оба пациента незадолго до обнаружения болезни были в Италии. По данным регионального Минздрава, они находятся в удовлетворительном состоянии в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.


12 марта режим повышенной готовности ввели в Московской области, соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Воробьев. Отменены все мероприятия с участием более пяти тысяч человек. 10 марта аналогичный указ издал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа.


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#коронавирус #россия #ленинградская область #санкт-петербург #медицина
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