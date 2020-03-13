В Москве майора полиции и его подчиненную уволили за селфи в морге на фоне трупов

«Кроме того, за упущения в кадровой работе привлечены к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве», — говорится в сообщении на сайте столичного управления МВД. Начальника УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО) Москвы генерал-майора полиции Анатолия Фещука предупредили о неполном служебном соответствии. Замначальника УВД по СЗАО Алексея Кориненко, начальника отдела МВД по району Щукино Ивана Понятойкина и начальника отдела угрозыска УВД по СЗАО Сергея Гладышева уволят «как не соответствующих занимаемым должностям».





Бывший депутат Госдумы, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков сообщил в своем Telegram-канале, что Вячеслав Горнеев может быть причастен к подбросу наркотиков сотруднику «Звезды» Андрею Евгеньеву. Журналист утверждал , что после задержания его «били и унижали» в полицейском участке, в частности, Горнеев. В ноябре 2017 года Хорошевский суд Москвы приговорил Андрея Евгеньева к трем годам колонии за хранение наркотиков, свою вину он не признал. В октябре 2019 года журналиста освободили из колонии.



