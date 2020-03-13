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В Москве майора полиции и его подчиненную уволили за селфи в морге на фоне трупов
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В Москве майора полиции и его подчиненную уволили за селфи в морге на фоне трупов

Вячеслав Горнеев возглавлял угрозыск отдела МВД по столичному району Щукино, Татьяна Пурышева работала оперуполномоченной

Вячеслав Горнеев возглавлял угрозыск отдела МВД по столичному району Щукино, Татьяна Пурышева работала оперуполномоченной Фото: © социальные сети
Фото: © социальные сети

Начальника уголовного розыска отдела МВД по московскому району Щукино Вячеслава Горнеева и его подчиненную, оперуполномоченную отдела Татьяну Пурышеву уволили за фотографии в морге на фоне трупов. Их руководство привлекли к дисциплинарной ответственности.


Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве нашли фотографию Горнеева и Пурышевой на фоне умерших тел и провели служебную проверку, по результатам которой обоих уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».


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«Кроме того, за упущения в кадровой работе привлечены к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве», — говорится в сообщении на сайте столичного управления МВД. Начальника УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО) Москвы генерал-майора полиции Анатолия Фещука предупредили о неполном служебном соответствии. Замначальника УВД по СЗАО Алексея Кориненко, начальника отдела МВД по району Щукино Ивана Понятойкина и начальника отдела угрозыска УВД по СЗАО Сергея Гладышева уволят «как не соответствующих занимаемым должностям».


Бывший депутат Госдумы, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков сообщил в своем Telegram-канале, что Вячеслав Горнеев может быть причастен к подбросу наркотиков сотруднику «Звезды» Андрею Евгеньеву. Журналист утверждал, что после задержания его «били и унижали» в полицейском участке, в частности, Горнеев. В ноябре 2017 года Хорошевский суд Москвы приговорил Андрея Евгеньева к трем годам колонии за хранение наркотиков, свою вину он не признал. В октябре 2019 года журналиста освободили из колонии.


Также, ссылаясь на решение Хорошевского районного суда Москвы, Гудков написал, что в 2019 году на сотрудников полиции Татьяну Пурышеву и Ивана Понятойкина жаловались в суд за то, что они отобрали у гражданина паспорт и предложили вернуть документ в отделении. Политик предположил, что полицейские могли требовать деньги за возврат паспорта. Он также поделился ссылкой на фотографии, предположительно, Пурышевой в соцсети «ВКонтакте» (создательница аккаунта, где они размещены, зарегистрирована как Татьяна Алексеева), на которых запечатлены «отдых на курортах, сверхдорогие машины, вип-залы аэропортов, драгоценности, тусовки».


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