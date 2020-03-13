В Москве майора полиции и его подчиненную уволили за селфи в морге на фоне трупов

Начальника уголовного розыска отдела МВД по московскому району Щукино Вячеслава Горнеева и его подчиненную, оперуполномоченную отдела Татьяну Пурышеву уволили за фотографии в морге на фоне трупов. Их руководство привлекли к дисциплинарной ответственности.
Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве нашли фотографию Горнеева и Пурышевой на фоне умерших тел и провели служебную проверку, по результатам которой обоих уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
«Кроме того, за упущения в кадровой работе привлечены к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве», — говорится в сообщении на сайте столичного управления МВД. Начальника УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО) Москвы генерал-майора полиции Анатолия Фещука предупредили о неполном служебном соответствии. Замначальника УВД по СЗАО Алексея Кориненко, начальника отдела МВД по району Щукино Ивана Понятойкина и начальника отдела угрозыска УВД по СЗАО Сергея Гладышева уволят «как не соответствующих занимаемым должностям».
Бывший депутат Госдумы, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков сообщил в своем Telegram-канале, что Вячеслав Горнеев может быть причастен к подбросу наркотиков сотруднику «Звезды» Андрею Евгеньеву. Журналист утверждал, что после задержания его «били и унижали» в полицейском участке, в частности, Горнеев. В ноябре 2017 года Хорошевский суд Москвы приговорил Андрея Евгеньева к трем годам колонии за хранение наркотиков, свою вину он не признал. В октябре 2019 года журналиста освободили из колонии.
Также, ссылаясь на решение Хорошевского районного суда Москвы, Гудков написал, что в 2019 году на сотрудников полиции Татьяну Пурышеву и Ивана Понятойкина жаловались в суд за то, что они отобрали у гражданина паспорт и предложили вернуть документ в отделении. Политик предположил, что полицейские могли требовать деньги за возврат паспорта. Он также поделился ссылкой на фотографии, предположительно, Пурышевой в соцсети «ВКонтакте» (создательница аккаунта, где они размещены, зарегистрирована как Татьяна Алексеева), на которых запечатлены «отдых на курортах, сверхдорогие машины, вип-залы аэропортов, драгоценности, тусовки».