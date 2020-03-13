В «Яблоке» назвали причины ухода Лукина из партии

Уход одного из основателей «Яблока» Владимира Лукина из партии после голосования по поправкам к Конституции РФ — его личное решение, заявил Daily Storm бывший соратник сенатора Лев Шлосберг. Он подчеркнул, что в Совфеде Лукин представляет власти Тверской области, и Лукин мог при голосовании либо передать волю главы региона, либо отказаться от поста сенатора. Шлосберг отметил, что считает поступок его бывшего сопартийца честным и заслуживающим уважения. Так же считает и экс-председатель партии Сергей Митрохин.
«Будучи назначенным губернатором Тверской области, он [Лукин] выполняет при голосовании его волю, господина [Игоря] Рудени. Соответственно, Владимир Лукин, будучи в Совфеде по назначению высшего должностного лица, проголосовал с позиции этого лица. <...> Но будучи человеком этически глубоким, Лукин безусловно понял, что это голосование несовместимо с позицией партии», — сказал Шлосберг.
Член «Яблока» подтвердил, что опубликованное ранее в соцсетях письмо Лукина руководству партии с просьбой исключить его существует. «Исполком бюро партии принял его письмо к сведению. 11 марта была сделана запись об исключении Лукина из партии по его собственному заявлению. Я считаю, что он поступил честно», — заключил Шлосберг.
Сергей Митрохин также заявил, что не собирается критиковать поступок бывшего однопартийца. «Он поступил честно, порядочно. <...> После того как он приостановил свое членство в партии в связи с постом омбудсмена по правам человека, я приглашал его потом вернуться <...> Он принял решение, как он пишет, не зависящее от его личных взглядов. <...> Мое к нему отношение не изменилось, я его уважаю, как и раньше», — отметил политик.
Ранее стало известно, что один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин вышел из нее после голосования по поправкам к Конституции РФ на заседании Совфеда. Это решение он принял в тот же день. Лукин подал заявление о выходе еще до заседания сенаторов. При этом сам политик и его бывшие соратники по партии сообщили, что он проголосовал «за» изменения, поскольку такую позицию выбрали власти Тверской области, которые он представлял в Совфеде.