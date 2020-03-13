Песков призвал журналистов с насморком не ходить в Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил журналистов, если они себя плохо чувствуют, не посещать мероприятия в Кремле. Представителям прессы нужно быть внимательными к любым «коронапроявлениям» ради безопасности коллег, отметил Песков. Он также рассказал, что Владимир Путин полноценно работает, несмотря на ситуацию с коронавирусом.





«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — обратился к представителям СМИ Песков.





Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что данные о состоянии здоровья Путина не для широкого круга лиц, и отметил, что российский лидер «работает на полную катушку, как всегда»: «Все, что нужно для защиты президента, — от сезонных, иных заболеваний — все делается». По словам Пескова, участие Путина в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве 19 марта в силе: «Пока в графике, пока готовим».