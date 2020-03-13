Песков призвал журналистов с насморком не ходить в Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил журналистов, если они себя плохо чувствуют, не посещать мероприятия в Кремле. Представителям прессы нужно быть внимательными к любым «коронапроявлениям» ради безопасности коллег, отметил Песков. Он также рассказал, что Владимир Путин полноценно работает, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — обратился к представителям СМИ Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что данные о состоянии здоровья Путина не для широкого круга лиц, и отметил, что российский лидер «работает на полную катушку, как всегда»: «Все, что нужно для защиты президента, — от сезонных, иных заболеваний — все делается». По словам Пескова, участие Путина в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве 19 марта в силе: «Пока в графике, пока готовим».
Песков также заявил, что в Кремле принимают необходимые превентивные меры в связи с распространением коронавируса. Но, как пояснил пресс-секретарь президента, никаких жестких дополнительных требований нет. При этом Песков выразил мнение, что необходимость превентивных мер по коронавирусу нужно вновь оценить после 1 апреля. В зависимости от развития ситуации власти примут «решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов и мер предосторожности», — заметил пресс-секретарь президента.
«Это не означает, что что-то ужесточается, пока никаких установок на этот счет нет. Но, по крайней мере, элементарные меры и личной гигиены, и превентивные меры, и просто демонстрация уважения к своим коллегам, — добавил он. — Мы же очень часто ходим на работу с соплями, с кашлем, просто в этой ситуации лучше с двойным вниманием к этому относиться».
4 марта 2020 года Песков признался журналистам, что в отношении Путина принимаются все меры по защите от коронавируса: «Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле дело идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации».
12 марта 2020 года в Госдуме разгорелся скандал, в эпицентре которого оказался депутат Сергей Катасонов. Парламентарий после возвращения из Франции не прошел карантин для профилактики коронавируса, но присутствовал на думском заседании 10 марта, в котором участвовал Путин. Катасонов позже пояснил, что сидел на галерке и поэтому вряд ли мог заразить главу государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин Катасонова и всех, кто с ним общался. Депутат согласился с этим решением, сообщив журналистам, что врачи не выявили у него коронавирус нового типа.
В Китае зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, заявили в Национальной комиссии по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, выросло до 128 343 человек. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324 граждан. В России по состоянию на 13 марта зарегистрировано 34 случая заражения, шесть пациентов уже выздоровели.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 11 марта на брифинге в Женеве заявил, что текущая ситуация с коронавирусом нового типа может быть «охарактеризована как пандемия». Он отметил, что «число случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится» в ближайшее время.