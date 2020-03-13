Песков рассказал, как Путин относится к созданию культа его личности

Президент России Владимир Путин выступает категорически против культа его личности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин сформулировал такое отношение уже давно, добавил Песков.





«Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина, ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.





Кроме того, выступая перед журналистами, Песков рассказал, что в Кремле следили за ходом голосования в региональных заксобраниях по вопросу поправок к Конституции. «Это тема номер один для российской повестки дня, определенно совершенно. И этим, конечно, объясняется тот интерес, который региональные законодатели проявили в отношении поправок», — добавил он.





Представитель Кремля также призвал противодействовать распространению ложных сообщений о том, что в поправке к Конституции якобы может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов России. «Безусловно, это информационная диверсия. Мы, конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание», — подчеркнул он.





В январе в ходе интервью «Аргументам и фактам» корреспондент напомнил Пескову, что в столице Чечни Грозном есть проспект имени Путина, а также там собираются построить Дворец дзюдо имени Путина, и поинтересовался, нет ли в этом признаков культа личности. Пресс-секретарь президента рассказал, что Путину это не нравится, но отметил, что в Чечне нетипичная ситуация — «[Грозный] это особый город, <...> который был почти разрушен, но возродился, поэтому это особый случай».