Суд пять часов зачитывал обвинение Шестуну

Подольский суд Московской области начал рассмотрение дела бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, незаконной скупке муниципальных участков и получении взяток. Материалы по делу и обвинение прокуроры озвучивали около пяти часов, сообщает телеканал «360». По данным следствия, Шестун нанес государству ущерб в 62 миллиона рублей.





По версии обвинения, Александр Шестун получал с 2012 года различные суммы от главы Департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяны Гришиной. Также она помогла чиновнику обустроить спорткомплекс «Медвежья берлога».





Кроме того, предприятия и компании знакомых экс-главы района получали муниципальные заказы и земельные участки на льготных условиях, утверждает прокуратура. В списке муниципальных контрактов, который зачитывали около часа, среди прочих документов значатся договоры на охранные услуги, ремонт школ и детских садов, электроснабжение и остекление муниципальных учреждений, а также турпоездки.





Шестун, его родственники и знакомые за 15 лет приобрели около 900 объектов недвижимости общей стоимостью более миллиарда рублей, говорится в материалах дела. В частности, 780 из них — земельные участки в Серпуховском районе общей площадью больше 300 гектаров.





Сам экс-чиновник потребовал отвода прокурора. Он обвинил гособвинителя в коррупции и связях с организованной преступностью Московской области, но не предоставил никаких доказательств. Суд отклонил ходатайство.





Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун был взят под стражу в середине июля 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он в 2008-2014 годах организовал мошенническую сделку по продаже одной частной компании четырех земельных участков, которые затем были перепроданы. В результате бюджету Серпуховского района был нанесен ущерб в размере 62 миллионов рублей.





В середине января 2019 года Генпрокуратура заявила, что в ходе расследования у Шестуна было найдено 22 автомобиля и 565 участков земли. Общую стоимость всего имущества правоохранители оценили в 10 миллиардов рублей. В апреле 2019 года судья Красногорского суда Светлана Потапова удовлетворила иск Генеральной прокуратуры по изъятию имущества Шестуна на 10 миллиардов рублей. Позднее прокуратура уточнила иск и потребовала взыскать 425 миллиона рублей за 92 земельных участка, также принадлежащих Шестуну, четыре здания, снегоходы, тракторы и погрузчики.





Сам экс-чиновник утверждает, что его пытаются устранить силовики. По его мнению, дело против него сфабриковано в интересах губернатора Московской области Андрея Воробьева, начальника управления «К» (финансовая разведка и курирование администрации президента) ФСБ Ивана Ткачева, бывшего генпрокурора Юрия Чайки и его сыновей Игоря и Артема, а также других лиц — всего 19 человек.