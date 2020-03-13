В Москве снизилось число заболевших внебольничной пневмонией

Департамент здравоохранения Москвы в начале 2020 года зафиксировал снижение числа заразившихся внебольничной пневмонией по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте департамента. Все сообщения в СМИ о якобы возросшем числе заболевших не соответствуют правде.





«В январе и феврале 2020 снижение случаев внебольничной пневмонии по сравнению с этими месяцами предыдущего года составило 8% и 7% соответственно <...> Дополнительно сообщаем, что московские показатели многолетней заболеваемости внебольничными пневмониями на 27% ниже среднероссийских показателей, что подтверждается данными управления Роспотребнадзора по Москве», - говорится в сообщении.





Столичные власти 10 марта ввели специальный режим для предотвращения рисков распространения новой короновирусной инфекции, поразившей страны Азии и Европы. Так, в частности до 10 апреля в Москве запрещено проводить массовые собрания, численность участников которых превышает пять тысяч человек. Это правило относится в том числе и к спортивным мероприятиям. С 5 марта в Москве действует особый режим готовности для всех городских служб.





Еще раньше, 4 марта, начала работу горячая линия для прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.





Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. По данным ВОЗ, число заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, во всем мире — более 132 000 человек (в 123 странах). Скончались более пяти тысяч человек, свыше 70 000 зараженных выздоровели.





13 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Европу центром пандемии COVID-19. В организации отметили, что в европейских странах каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае в разгар эпидемии.