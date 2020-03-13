Мэрия Москвы рекомендовала школам при посольствах уйти на каникулы из-за коронавируса

Правительство Москвы рекомендовало нескольким школам при посольствах иностранных государств не проводить занятия в течение двух недель, начиная с 16 марта. Призыв обращен только к школам при диппредставительствах тех стран, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом типа COVID-19.





«Сегодня за подписью руководителя департамента [образования и науки города Москвы Исаака Калины] было направлено письмо в 10 образовательных учреждений при посольствах иностранных государств, которые расположены в городе Москве. Указанные письма не размещались на официальных ресурсах департамента и не касаются никаких других образовательных организаций», - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.





13 марта на сайте департамента здравоохранения Москвы появилось сообщение о переводе на карантин одной школы в столице, ученица которой заразилась коронавирусом за границей. По данным департамента здравоохранения, девочка прилетела в Россию из Европы. «С 10 марта класс зарившегося подростка был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание», — говорится в сообщении оперативного штаба на сайте Мосгорздрава.





6 марта мэрия выпустила приказ о введении режима повышенной готовности в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта учащихся, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологичеческой обстановкой, не должны допускать к занятиям в течение 14 дней. Во всех московских школах введены особые меры предосторожности. Так, в частности, всем детям, когда они приходят, меряют температуру.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го ВОЗ обвила о пандемии нового тип коронавируса - к середине марта общение число заболевших по всем мире перевалило за отметку в 130 тысяч человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где фиксируется быстрый рост числа заболевших.