Медики назвали возможные осложнения для переболевших коронавирусом

Переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 могут страдать от снижения работоспособности легких и испытывать такие проблемы, как удушье при быстрой ходьбе. Об этом сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга. К такому выводу пришли китайские медики после наблюдения за первой группой выздоровевших пациентов, в которую входили около 12 человек.





Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний при больнице Принцессы Маргарет в Гонконге Оуэн Цзэн, двое или трое из выздоровевших пациентов наблюдаемой группы уже не способны делать то, что могли делать раньше. «Они задыхаются, если идут немного быстрее. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение работоспособности легких на 20-30% [после выздоровления]», — цитирует газета South China Morning Post китайского медика.





Оуэн Цзэн отметил, что пациенты из наблюдаемой группы пройдут дальнейшее обследование, которое должно будет определить, насколько у них ослаблена легочная функция, также для них будет организована физиотерапия для укрепления легких.





Изучение результатов сканирования легких девяти пациентов, проходивших лечение в гонконгской больнице, позволило выявить признаки, схожие с симптомом «матового стекла» (патологические изменения в легочной такни на уровне альвеол), что свидетельствует о повреждении внутренних органов. При этом Оуэн Цзэн добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект в плане воздействия на легкие может оказать перенесенное заболевание. К примеру, медики намерены выяснить, может ли COVID-19 способствовать развитию легочного фиброза, состояния, при котором ткань легкого затвердевает, и они не могут функционировать должным образом.





Китайский врач также посоветовал выписанным пациентам выполнять упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием, чтобы помочь постепенному восстановлению легких.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типа коронавируса. По состоянию на 14 марта, общее число заболевших превысило 145 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5429, выздоровели 71 694 пациента. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где фиксируется быстрый рост числа заболевших. На Апеннинах за последние сутки от коронавируса погибли 250 человек, заразились 2,5 тысячи. Сейчас там 17 660 заболевших, 1266 умерших и всего 1439 выздоровевших. В России зафиксировано 45 подтвержденных случаев заболевания.