Мэрия Москвы ввела свободное посещение школ

Мэрия Москвы ввела с 16 марта свободный режим посещения школ учениками. Мера принята по рекомендации медиков в качестве дополнительной профилактики распространения коронавируса и будет действовать до особого распоряжения. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он также уточнил, что вводится режим обязательной самоизоляции на дому для лиц, совместно проживающих с теми, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.





«С понедельника [16 марта] вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — написал столичный градоначальник и уточнил, что при этом обычные занятия в школах будут продолжаться.





Собянин подчеркнул, что для детей, которых родители временно забрали из школ, администрации учебных заведений постараются организовать дистанционное обучение. «Московская электронная школа и другие современные технологии позволяют сделать это без потери качества», — добавил он.





Мэр Москвы также сообщил о введении режима обязательной самоизоляции на дому граждан, проживающих с теми, кто прибыл из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции. «Срок самоизоляции остается прежним — 14 дней. Для получения больничного следует позвонить по телефону 8 (495) 870-45-09, и он будет доставлен курьером по месту проживания», — уточнил Собянин и добавил, что больничный лист будет выдан даже в случае отсутствия симптомов заболевания.





Мэрия также обязала столичных работодателей не допускать на рабочее место сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. «Эта мера призвана защитить здоровье других работников. Напомню, что Трудовой кодекс [РФ] обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда», — написал Собянин.





Ранее правительство Москвы рекомендовало нескольким школам при посольствах иностранных государств не проводить занятия в течение двух недель, начиная с 16 марта. Призыв обращен только к школам при диппредставительствах тех стран, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией типа COVID-19.





6 марта столичная мэрия выпустила приказ о введении режима повышенной готовности в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта учащихся, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологичеческой обстановкой, не должны допускать к занятиям в течение 14 дней. Во всех московских школах введены особые меры предосторожности. Так, в частности, всем детям, когда они приходят, меряют температуру.