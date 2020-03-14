Совфед утвердил решения парламентов регионов о поддержке поправок к Конституции

Совет Федерации 14 марта на внеочередном пленарном заседании утвердил результаты рассмотрения поправок к Конституции региональными законодательными собраниями. За это решение проголосовали 164 сенатора. Ранее в этот день комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал верхней палате принять постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами этого документа.
Перед началом голосования с вступительным словом выступил глава комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он в частности отметил, что все 85 законодательных собраний регионов проголосовали за поправки к Конституции. В ходе обсуждения Клишасу был задан всего один вопрос. Сенатор от Тывы Людмила Нарусова спросила главу комитета, корректно ли называть процедуру «установлением», а не «утверждением» результатов.
«Это формула из законов об установлении результатов. Да, установить результаты. Мы принимаем эти результаты как они есть. Мы просто подтверждаем их как орган, куда направляют все субъекты результаты своего голосования. Мы никак их не утверждаем, не подтверждаем. Мы именно устанавливаем принятые результаты», — сказал в ответ Клишас.
Ранее парламенты всех регионов России поддержали закон о поправках к Конституции РФ. Сенатор и сопредседатель рабочей группы об изменениях Основного закона Андрей Клишас подтвердил, что в Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам от всех 85 региональных парламентов. На заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству утром 14 марта было принято решение рекомендовать верхней палате принять постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами этого документа.
Теперь поправки будут направлены на оценку в Конституционный суд России — у судей будет семь дней, чтобы рассмотреть предлагаемые изменения. Если инициатива будет признана конституционной, то 22 апреля должно состояться всероссийское голосование, на котором граждане РФ смогут заявить, поддерживают они или нет изменения. При этом голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных, а день голосования будет объявлен нерабочим.
После этого Центризбирком получит пять дней на обработку результатов и еще три дня — на их публикацию. Президент России Владимир Путин должен будет издать указ об официальном опубликовании Конституции, где будет отмечено, когда поправки официально вступят в силу. Глава государства ранее заявлял, что если россияне не поддержат инициативу, то изменения не вступят в силу.