Совфед утвердил решения парламентов регионов о поддержке поправок к Конституции

Совет Федерации 14 марта на внеочередном пленарном заседании утвердил результаты рассмотрения поправок к Конституции региональными законодательными собраниями. За это решение проголосовали 164 сенатора. Ранее в этот день комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал верхней палате принять постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами этого документа.





Перед началом голосования с вступительным словом выступил глава комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он в частности отметил, что все 85 законодательных собраний регионов проголосовали за поправки к Конституции. В ходе обсуждения Клишасу был задан всего один вопрос. Сенатор от Тывы Людмила Нарусова спросила главу комитета, корректно ли называть процедуру «установлением», а не «утверждением» результатов.





«Это формула из законов об установлении результатов. Да, установить результаты. Мы принимаем эти результаты как они есть. Мы просто подтверждаем их как орган, куда направляют все субъекты результаты своего голосования. Мы никак их не утверждаем, не подтверждаем. Мы именно устанавливаем принятые результаты», — сказал в ответ Клишас.