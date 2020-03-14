Пассажирский SSJ 100 рейса Будапешт – Москва подал сигнал тревоги

Экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), выполняющий рейс из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тысяч метров. Об этом сообщает портал Flightradar24. Причины подачи сигнала и снижения высоты не сообщаются.
«Рейс Аэрофлота №SU2033 из Будапешта в Москву снизился с 35 тысяч [10,6 тысяч метров], до 15 тысяч футов [4,5 тысяч], пролетел 7,7 тысяч (аварийный режим) в течение шести минут и сейчас продолжает полет на высоте 15 тысяч футов [4,5 тысяч метров]», — говорится в Twitter портала.
По данным Flightradar24, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU2033, подал сигнал (сквок) General emergency (общая чрезвычайная ситуация) чуть менее чем через полчаса после взлета. В настоящее время самолет следует на высоте 4,5 тысяч метров. Посадка борта ожидается в Шереметьево в 14:44 мск.
5 марта 2020 года экипаж авиалайнера A320, вылетевшего из Шереметьево в Омск, принял решение не менять курс и совершить посадку в аэропорту назначения после сообщения о минировании. В этот день поступило еще несколько звонков от неизвестных лиц об угрозе взрыва пассажирских самолетов. В частности, рейс Петербург — Симферополь был вынужден прервать полет и сесть в Ростове-на-Дону. Сообщение об угрозе взрыва также получил экипаж лайнера, следовавшего из Шереметьево в Сыктывкар.