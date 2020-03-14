Пассажирский SSJ 100 рейса Будапешт – Москва подал сигнал тревоги

Экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), выполняющий рейс из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тысяч метров. Об этом сообщает портал Flightradar24. Причины подачи сигнала и снижения высоты не сообщаются.





«Рейс Аэрофлота №SU2033 из Будапешта в Москву снизился с 35 тысяч [10,6 тысяч метров], до 15 тысяч футов [4,5 тысяч], пролетел 7,7 тысяч (аварийный режим) в течение шести минут и сейчас продолжает полет на высоте 15 тысяч футов [4,5 тысяч метров]», — говорится в Twitter портала.