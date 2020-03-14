Запрос о проверке поправок к Основному закону поступил в Конституционный суд

Запрос президента РФ Владимира Путина о проверке закона о поправках к Основному закону страны поступил в Конституционный суд 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Проверка будет проходить в закрытом режиме в течение семи дней. Решение будет направлено главе государства незамедлительно.





«14 марта 2020 года в Конституционный суд РФ поступил запрос президента [России Владимира Путина] о соответствии Конституции положений закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в части, касающейся вносимых в конституцию поправок и общероссийского голосования», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.





В суде отметили, что обсуждение поправок к Основному закону уже началось. «Процесс изучения предлагаемых поправок уже идет в суде по мере их внесения в законопроект. Заключение Конституционного суда будет вынесено в установленный семидневный срок», - уточнили в пресс-службе





Как отметили в Конституционном суде, проведения публичных слушаний процедура обсуждения не предполагает. «В этом деле нет сторон-участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе», - пояснили в пресс-службе и добавили, что заключение будет незамедлительно направлено главе государства.





Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках к Конституцию страны. Ранее в этот Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании утвердил результаты рассмотрения поправок к Конституции региональными законодательными собраниями. За это решение проголосовали 164 сенатора. Накануне парламенты всех регионов России поддержали закон об изменениях Основного закона. После этого поправки были направлены на оценку в Конституционный суд РФ. Если инициатива будет признана конституционной, то 22 апреля должно состояться всероссийское голосование, на котором россияне смогут заявить, поддерживают они или нет предлагаемые изменения.





20 января 2020 года Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила президенту России провести всенародное голосование по внесению изменений в Основной закон 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы. Верхняя и нижняя палата парламента России 11 марта одобрили законопроект президента.