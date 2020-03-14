В Москве у здания ФСБ задержали несколько десятков участников незаконной акции

Полицейские несколько раз предупредили протестующих о том, что акция не согласована и призвали их разойтись. Однако собравшиеся отказались подчиниться, и силовики начали задержания. По разным данным, было задержано от 30 до 43 человек. Среди них координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев. Задержанных доставили в ОМВД по Мещанскому, Таганскому и Басманному районам.





В июле и августе 2019 года в столице прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в Мосгордуму ряда кандидатов. 27 июля несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. Полиция задержала около 1,5 тысячи человек. СКР возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. В феврале 2020 года глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что против превысивших полномочия сотрудников Росгвардии и МВД во время митингов в Москве завели уголовные дела.





В конце февраля президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС заявил, что сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии на митингах летом 2019 года действовали в соответствии с ситуацией. Глава государства напомнил, что протесты, на которых активисты столкнулись с силовиками, не были санкционированы властями. Он также отметил, что применять насилие против протестующих не было бы необходимости, если бы участники массовых акций не нарушали закон. По мнению российского лидера, организаторы летних протестов пытались показать себя «героями».