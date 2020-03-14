Московский роддом перепрофилируют под стационар для больных коронавирусом

Коллектив столичного роддома №8 предложил помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Медики обратились к властям столицы с предложением временно перепрофилировать отдельно стоящий корпус учреждения для приема больных с симптомами вирусного заболевания.





«В адрес департамента здравоохранения Москвы поступило обращение от имени коллектива родильного корпуса ГКБ [городской клинической больницы] имени В.П. Демихова с предложением, учитывая сегодняшнюю сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, перепрофилировать корпус. Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией», — сообщила пресс-служба.





Как рассказали в столичном департаменте здравоохранения, такое обращение от имени коллектива направил главный врач медучреждения. «Отдельно стоящее здание роддома №8 отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи всем пациентам без угрозы распространения вирусных инфекций», — отметили в пресс-службе и добавили, что штат медперсонала будет усилен специалистами — пульмонологами и терапевтами.





В департаменте отметили, что это вынужденная временная мера, принятая на период, пока ситуация с распространением вирусной инфекции в Москве не стабилизируется. Также там подчеркнули, что всем роженицам, находящимся до этого момента в роддоме, оказана высококвалифицированная медпомощь в полном объеме. «Большинство пациенток были выписаны, остальные женщины переведены в ближайшие роддома в соответствии с их пожеланиями и выбором», — уточнили в пресс-службе.





Ранее департамент здравоохранения Москвы опубликовал видео готовности машин скорой помощи столицы к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. На ролике сотрудник демонстрирует оснащенность бригады масками-респираторами, одноразовыми перчатками, очками и защитными костюмами, а также бесконтактными термометрами. На кадрах видно, что автомобили оборудованы бактерицидными облучателями воздуха и специальными планшетами, с помощью которых можно ознакомиться с медкартой пациента.