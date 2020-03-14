Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий в регионах России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава правительства также потребовал ввести обязательный 14-дневный карантин для вернувшихся из-за границы россиян и приезжающих иностранцев на всей территории страны.
«Мы во всех регионах просим сократить — необходимо просто это сделать — количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых», — заявил Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Глава правительства призвал отнестись к этой мере с пониманием, поскольку она является профилактической и упреждающей. Премьер-министр также отметил, что заражению COVID-19 в первую очередь подвержены пожилые люди, и массовые мероприятия, когда разносчиками инфекции могут стать даже члены семьи, — «это самый важный элемент, от которого нужно оберечь наших родных людей».
Мишутин также заявил о необходимости, по примеру Москвы, ввести по всей стране 14-дневный карантин для людей из групп риска по COVID-19. «У нас коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся в частности из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили», — сказал премьер.
«И в этой связи необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией», — уточнил он.
«Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — добавил премьер. Мишутин напомнил, что ранее правительство рекомендовало чиновникам отказаться от командировок и от личных поездок за границу. «Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем», — подчеркнул он.
Как отметил Мишустин, россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией и о принимаемых мерах профилактики. Глава правительства также сообщил, что заслушает о ситуации с в экономике в связи с распространением коронавируса первого вице-премьера Андрея Белоусова, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, вице-премьера Татьяну Голикову, мэра Москвы Сергея Собянина, министра энергетики Александра Новака и помощника президента Максима Орешкина.
На территории России 14 марта было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевание подтвердили у двух жителей Кемеровской области. Общее число заразившихся в РФ составило 47 человек. Из-за угрозы распространения коронавируса нового типа российские власти приняли решение временно ограничить авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Эти меры не затрагивают рейсы из Москвы в столицы европейских стран.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типа коронавируса. По состоянию на 14 марта, общее число заболевших превысило 145 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5429, выздоровели 71 694 пациента. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где фиксируется быстрый рост числа заболевших. На Апеннинах за последние сутки от коронавируса погибли 250 человек, заразились 2,5 тысячи. Сейчас там 17 660 заболевших, 1266 умерших и всего 1439 выздоровевших.