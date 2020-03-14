Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий в регионах России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава правительства также потребовал ввести обязательный 14-дневный карантин для вернувшихся из-за границы россиян и приезжающих иностранцев на всей территории страны.





«Мы во всех регионах просим сократить — необходимо просто это сделать — количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых», — заявил Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.





Глава правительства призвал отнестись к этой мере с пониманием, поскольку она является профилактической и упреждающей. Премьер-министр также отметил, что заражению COVID-19 в первую очередь подвержены пожилые люди, и массовые мероприятия, когда разносчиками инфекции могут стать даже члены семьи, — «это самый важный элемент, от которого нужно оберечь наших родных людей».





Мишутин также заявил о необходимости, по примеру Москвы, ввести по всей стране 14-дневный карантин для людей из групп риска по COVID-19. «У нас коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся в частности из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили», — сказал премьер.





«И в этой связи необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией», — уточнил он.





«Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — добавил премьер. Мишутин напомнил, что ранее правительство рекомендовало чиновникам отказаться от командировок и от личных поездок за границу. «Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем», — подчеркнул он.