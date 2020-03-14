Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 59 человек

На территории России 14 марта зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Девять из них зафиксированы в Москве, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской области, а также один в Калининградской области. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 59 человек.





В федеральном оперативном штабе по предупреждению и мониторингу распространения коронавируса отметили, что граждане, которым были поставлены диагнозы заражения вирусом SARS-CoV-2, в последние две недели посещали Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.





О двоих новых инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Кемерове ранее 14 марта сообщили в администрации Кузбасса. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что еще один человек находится в больнице Новокузнецка с подозрением на коронавирусную инфекцию. В регионе все медучреждения приведены в режим готовности.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типа коронавируса. По состоянию на 14 марта, общее число заболевших превысило 145 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5429, выздоровели 71 694 пациента. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где фиксируется быстрый рост числа заболевших. На Апеннинах за последние сутки от коронавируса погибли 250 человек, заразились 2,5 тысячи. Сейчас там 17 660 заболевших, 1266 умерших и всего 1439 выздоровевших.